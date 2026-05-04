Sabato 2 maggio nell’ambito della Rassegna Letteraria presso il Piccolo Teatro della SOMS di Sardigliano, alla presenza di un folto pubblico e di parecchi pittori, di estimatori e appassionati d’Arte, si è svolto l’omaggio al Maestro Pietro Bisio, uno dei maggiori interpreti dell’Arte del Novecento, protagonista tra il Basso Piemonte e l’Oltrepò Pavese. L’artista ha presentato alcune opere contemporanee e alcune che ripercorrono la sua formazione, iniziale come autodidatta e successiva all’Accademia di Brera. E’ stato illustrato il lungo, importante e molto significativo percorso artistico del Maestro che in oltre sette decenni di ricerca ha dato voce a queste mutazioni con segni efficaci della matita e una voce decisiva nel colore: mai scontato, seriale ma mai ripetitivo, provocatorio e coerente, continua ancora oggi a fare l’artista con la stessa profonda consapevolezza che ha segnato la sua vita e la sua arte lungo strade parallele.

Al termine della manifestazione, vista l’empatia che si è creata tra l’Artista e il pubblico grazie ai suoi racconti, la Presidente della SOMS Gisella Bagnasco e tutti i presenti hanno invitato Bisio l’anno prossimo per festeggiare il nuovo compleanno e ascoltare nuovi racconti.