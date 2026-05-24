IMPERIA. L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato alla celebrazione del 30° anniversario dell’Associazione Progetto Famiglia e del 28° anniversario della Casa Famiglia Pollicino di Imperia, realtà da anni impegnate sul territorio nei servizi di accoglienza, affido e sostegno alle famiglie.

Nel corso dell’iniziativa l’assessore ha consegnato, a nome della Regione Liguria, una targa di riconoscimento al presidente dell’associazione Nazzareno Coppola, in segno di gratitudine per il prezioso lavoro svolto in questi anni a favore dei minori e delle persone che vivono situazioni di fragilità sociale.

“Quella di Progetto Famiglia e della Casa Famiglia Pollicino è una realtà che rappresenta un presidio fondamentale di umanità e solidarietà sul nostro territorio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. In trent’anni di attività hanno costruito un punto di riferimento concreto per tanti bambini e famiglie che hanno trovato accoglienza, ascolto e sostegno. Un opera quotidiana, un esempio autentico di comunità che si prende cura delle fragilità e che contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della Liguria.

Un particolare ringraziamento a Nazzareno Coppola e alla moglie Ileana, riferimenti e anima di un lavoro straordinario per la difesa e la tutela dei più piccoli”.