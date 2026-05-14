Mornese – Presso l’istituto scolastico “Emilio Podestà”, si è tenuto un incontro formativo volto alla diffusione della cultura della legalità, organizzato dai Carabinieri nell’ambito del protocollo di collaborazione tra l’Arma e il mondo della scuola per l’anno scolastico 2025-2026. L’incontro, che ha visto la partecipazione di circa quaranta alunniappartenenti alla scuola secondaria di primo grado e alla classe quinta della scuola primaria “San Giovanni Bosco”, è stato condotto dal Maresciallo Palmieri della locale Stazione.

Durante la conferenza, i Carabinieri hanno affrontato tematiche di stretta attualità e rilevanza sociale, con un focus particolare sul fenomeno del bullismo e sulle regole fondamentali della circolazione stradale. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza digitale: attraverso un’attività ludica appositamente strutturata, il personale dell’Arma ha permesso ai giovani studenti di comprendere i rischi connessi all’uso della rete internet.

L’evento si è concluso con un confronto diretto tra i ragazzi e i Carabinieri, confermando l’impegno costante della locale Stazione nel promuovere percorsi di formazione civica.

La giornata ha rappresentato un momento di crescita fondamentale per gli studenti, sottolineando l’importanza del contributo dell’Arma nella tutela delle nuove generazioni e nella costruzione di una coscienza civile consapevole all’interno delle istituzioniscolastiche del territorio.