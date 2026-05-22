SABATO 23 MAGGIO

Tortona: Assaggia Tortona. Lungo la via Emilia e le piazze del centro cittadino si mangia con le specialità del territorio.

Tortona: in piazza Duomo dalle 11 alle 18,30 “Un mattoncino tira l’altro” laboratori e giochi a squadre per famiglie con i mattoncini più famosi al mondo.

Tortona: in piazza Duomo dalle 10 alle 18,30 “Eco games e sostenibilità” laboratori e giochi didattici

Tortona: in piazza Malaspina alle 21 concerto dell’Accademia di Musica “Lorenzo Perosi”

Tortona: in piazza Marconi festival “Viaggiamo coi libri” presentazioni di libri

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

DOMENICA 17 MAGGIO

Tortona: alle 18 in Duomo concerto dell’orchestra di Tortino nell’ambito del Perosi festival. Ingresso gratuito.

Tortona: Assaggia Tortona. Lungo la via Emilia e le piazze del centro cittadino si mangia con le specialità del territorio.

Tortona: in piazza Duomo dalle 11 alle 18,30 “Un mattoncino tira l’altro” laboratori e giochi a squadre per famiglie con i mattoncini più famosi al mondo.

Tortona: in piazza Duomo dalle 10 alle 18,30 “Eco games e sostenibilità” laboratori e giochi didattici

Tortona: in piazza Marconi festival “Viaggiamo coi libri” presentazioni di libri

Tortona: fino al 31 maggio: presso il Ridotto del teatro civico la mostra “Manifesti di Memoria”, un’esposizione dedicata agli acquerelli originali delle locandine che in questi anni hanno accompagnato le diverse edizioni della fiera di anticaglie Cantarà e Catanaj, che rappresentano un viaggio tra arte, identità e memoria visiva del territorio. la mostra propone una selezione di opere realizzate con la tecnica dell’acquerello, capaci di restituire profondità scorci, atmosfere e suggestioni legate alla memoria collettiva. L’esposizione sarà visitabile il lunedì dalle ore 14 alle 18; il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle 18; il mercoledì dalle 9 alle 14; mentre il sabato e la domenica dalle 16 alle 19.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.