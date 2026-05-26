Il Comune ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di una figura tecnica, con contratto a tempo pieno e determinato. La risorsa andrà a rafforzare il Settore Lavori Pubblici. C’è tempo fino alla mezzanotte del 15 giugno per presentare la domanda esclusivamente online tramite il portale InPA. I colloqui si terranno il 23 giugno.

L’organico del Comune di Diano Marina è pronto ad accogliere una nuova figura professionale. L’Amministrazione ha infatti indetto una selezione pubblica per l’assunzione di un Istruttore Tecnico (profilo ex categoria C), al quale verrà offerto un contratto a tempo pieno e determinato per la durata di sei mesi.

La risorsa andrà a rinforzare il Settore V (Lavori Pubblici, Manutenzione, Ambiente, Demanio e Patrimonio), operando in particolare all’interno del nevralgico Ufficio Demanio. Si tratta di un’opportunità lavorativa concreta per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio della gestione tecnico-amministrativa del territorio dianese.

Il candidato ideale è un geometra o una figura tecnica con competenze equipollenti. Tra le mansioni richieste ci saranno l’istruttoria di procedimenti, la redazione di elaborati tecnici, l’esecuzione di sopralluoghi sul territorio e la collaborazione nel rilascio di autorizzazioni e pareri. Oltre alla preparazione tecnica, il bando richiede capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e padronanza di informatica e lingua inglese. Sotto il profilo economico, il contratto prevede un inquadramento secondo il CCNL Funzioni Locali, con uno stipendio annuo lordo iniziale superiore a 23.000 euro, a cui si sommeranno tredicesima e le varie indennità di legge.

Per accedere al bando sono necessari i consueti requisiti (cittadinanza italiana o UE, godimento dei diritti civili, idoneità fisica) e il possesso della patente di guida B. A livello di titoli di studio, è richiesto il diploma in Costruzioni, Ambiente e Territorio (o l’ex diploma di geometra e perito industriale edile). È comunque possibile partecipare anche possedendo un qualsiasi altro diploma di scuola superiore, purché integrato da una laurea in discipline tecniche (come architettura o ingegneria civile e ambientale). Un dettaglio rilevante riguarda i giovani: il Comune ha previsto la riserva di un posto a favore di chi ha concluso senza demerito il Servizio Civile Universale, valorizzando così l’impegno civico.

L’iter selettivo consisterà in un colloquio orale, già in calendario per il 23 giugno 2026 alle ore 9:30, presso la Sala del Consiglio del Comune di Diano Marina. La Commissione valuterà la conoscenza di materie specifiche (ordinamento degli Enti Locali, normativa sui contratti pubblici, sicurezza nei cantieri), ma anche la chiarezza espositiva, la capacità di focalizzare gli argomenti e le competenze informatiche e linguistiche.

C’è tempo fino alle ore 23:59 del 15 giugno 2026 per farsi avanti. Le domande di ammissione possono essere inoltrate esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPA, dotandosi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutti i dettagli operativi e il bando integrale per consultare le materie d’esame sono disponibili al seguente link ministeriale.