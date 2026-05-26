La Biblioteca Civica “A. S. Novaro” di Diano Marina si prepara a chiudere il ciclo di eventi del “Maggio dei Libri” 2026 con la presentazione del volume “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone, edito da Philobiblon Edizioni. L’evento, che si terrà giovedì 4 giugno alle ore 16:30 nella sala “Margherita Drago” di Palazzo del Parco, rappresenta un’occasione per esplorare le connessioni tra la letteratura e il tessuto sociale del territorio ligure.

Il romanzo di Franca Acquarone offre uno sguardo intimo sulle vicende quotidiane e sui segreti degli abitanti di un condominio, la cui ispirazione è chiaramente riconducibile al celebre grattacielo di Oneglia. L’autrice, attraverso la narrazione della convivenza forzata, esplora come esistenze diverse e solitudini individuali si intreccino e si influenzino reciprocamente, mettendo in luce le dinamiche umane, le memorie e i legami nascosti che uniscono i condomini.

In merito all’evento, l’Assessore Sabrina Messico ha dichiarato: “Siamo entusiasti di concludere il nostro ‘Maggio dei Libri’ con ‘Vite che s’intersecano’ di Franca Acquarone. Questo romanzo rispecchia lo spirito della nostra iniziativa: promuovere la lettura come strumento di comprensione e valorizzazione del nostro territorio e delle sue storie. La letteratura, in questo senso, diventa un ponte che unisce le esperienze individuali e collettive, offrendo spunti di riflessione preziosi per tutti noi”.