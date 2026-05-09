Nel cuore di Tortona, in Piazza Arzano, sorge un simbolo di storia e bellezza che si prepara a varcare i confini fisici per approdare nel mondo digitale: Palazzo Guidobono. Più di un semplice edificio storico, il Palazzo è uno scrigno che racchiude tre anime distinte, tre percorsi che attraversano i secoli per raccontare l’identità profonda della nostra città.
Mentre l’interfaccia del nuovo sito ufficiale inizia a mostrare il suo volto elegante, ci prepariamo a un viaggio affascinante tra storia, arte e creatività.
Un Unico Luogo, Tre Viaggi Straordinari
Il manifesto di Palazzo Guidobono parla chiaro: la cultura qui è tridimensionale. Visitare il palazzo significa immergersi in tre realtà d’eccellenza:
- Museo Archeologico Dertona (MA·DE): Dove il passato remoto prende vita attraverso i reperti che hanno segnato le origini del nostro territorio.
- Pinacoteca Civica di Tortona: Un tempio dell’arte che custodisce la sensibilità pittorica e il genio creativo locale e nazionale.
- Atelier Sarina: Un luogo magico dedicato alla creatività e alla tradizione dell’Associazione Peppino Sarina, dove l’arte dei burattini incanta grandi e piccoli.
Una Finestra Digitale in Arrivo
Siamo attualmente in una fase di transizione emozionante. La nuova piattaforma web di Palazzo Guidobono è in fase di ultimazione e presto permetterà a cittadini e turisti di esplorare le collezioni, consultare gli orari e rimanere aggiornati sugli eventi direttamente dal proprio smartphone o computer.
L’interfaccia, già visibile, anticipa un’esperienza fluida e moderna, specchio di una Tortona che sa valorizzare le proprie radici guardando con decisione al futuro.
Palazzo Guidobono non è solo un museo; è il racconto di chi siamo stati e l’ispirazione per ciò che saremo.
Rimanete sintonizzati: la cultura di Tortona è a portata di clic.
Il sito verrà presentato alla Commissione Cultura giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale dove è convocata la Commissione consiliare “Cultura – Turismo – Manifestazioni”,
con il seguente Ordine del Giorno:
1) approvazione verbale commissione precedente;
2) incontro con ALEXALA per l’analisi dei dati dell’Osservatorio relativi alla presenza turistica sul territorio
tortonese, con particolare riferimento alla tipologia e alla provienienza;
3) elenco manifestazioni estate 2026 a Tortona;
4) presentazione del nuovo sito palazzoguidobono.com.
I cittadini possono partecipare ma non intervenire