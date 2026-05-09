Nel cuore di Tortona, in Piazza Arzano, sorge un simbolo di storia e bellezza che si prepara a varcare i confini fisici per approdare nel mondo digitale: Palazzo Guidobono. Più di un semplice edificio storico, il Palazzo è uno scrigno che racchiude tre anime distinte, tre percorsi che attraversano i secoli per raccontare l’identità profonda della nostra città.

Mentre l’interfaccia del nuovo sito ufficiale inizia a mostrare il suo volto elegante, ci prepariamo a un viaggio affascinante tra storia, arte e creatività.

Un Unico Luogo, Tre Viaggi Straordinari

Il manifesto di Palazzo Guidobono parla chiaro: la cultura qui è tridimensionale. Visitare il palazzo significa immergersi in tre realtà d’eccellenza:

Museo Archeologico Dertona (MA·DE): Dove il passato remoto prende vita attraverso i reperti che hanno segnato le origini del nostro territorio.

Dove il passato remoto prende vita attraverso i reperti che hanno segnato le origini del nostro territorio. Pinacoteca Civica di Tortona: Un tempio dell’arte che custodisce la sensibilità pittorica e il genio creativo locale e nazionale.

Un tempio dell’arte che custodisce la sensibilità pittorica e il genio creativo locale e nazionale. Atelier Sarina: Un luogo magico dedicato alla creatività e alla tradizione dell’Associazione Peppino Sarina, dove l’arte dei burattini incanta grandi e piccoli.

Una Finestra Digitale in Arrivo

Siamo attualmente in una fase di transizione emozionante. La nuova piattaforma web di Palazzo Guidobono è in fase di ultimazione e presto permetterà a cittadini e turisti di esplorare le collezioni, consultare gli orari e rimanere aggiornati sugli eventi direttamente dal proprio smartphone o computer.

L’interfaccia, già visibile, anticipa un’esperienza fluida e moderna, specchio di una Tortona che sa valorizzare le proprie radici guardando con decisione al futuro.

Palazzo Guidobono non è solo un museo; è il racconto di chi siamo stati e l’ispirazione per ciò che saremo.

Rimanete sintonizzati: la cultura di Tortona è a portata di clic.

Il sito verrà presentato alla Commissione Cultura giovedì 14 maggio 2026, alle ore 17.00, presso la Sala del Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale dove è convocata la Commissione consiliare “Cultura – Turismo – Manifestazioni”,

con il seguente Ordine del Giorno:

1) approvazione verbale commissione precedente;

2) incontro con ALEXALA per l’analisi dei dati dell’Osservatorio relativi alla presenza turistica sul territorio

tortonese, con particolare riferimento alla tipologia e alla provienienza;

3) elenco manifestazioni estate 2026 a Tortona;

4) presentazione del nuovo sito palazzoguidobono.com.

I cittadini possono partecipare ma non intervenire