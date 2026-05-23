Casale Monferrato – Un drammatico incidente stradale ha scosso la viabilità cittadina di Casale Monferrato. Nelle scorse ore, un violento scontro tra un’automobile e una bicicletta si è rivelato fatale per l’uomo in sella alla due ruote.

Il luogo dell’incidente e i tempestivi soccorsi

Il sinistro si è verificato lungo il tratto viabile tra via Trino e via Milano, un punto nevralgico della città diventato purtroppo teatro della tragedia. Ad avere la peggio nell’impatto è stato il ciclista, un uomo di 65 anni, le cui condizioni sono apparse fin da subito critiche.

Subito dopo lo schianto è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono precipitati a sirene spiegate i sanitari del 118, pronti a prestare le prime cure.

Il decesso

Al momento dell’arrivo dell’équipe medica, tuttavia, la situazione era già disperata: il 65enne si trovava in arresto cardiaco a causa dei gravissimi traumi riportati nella collisione. Nonostante i prolungati e disperati tentativi di rianimazione praticati dal personale sanitario, il cuore dell’uomo non ha ripreso a battere. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul luogo dell’incidente.

Spetterà ora alle forze dell’ordine, intervenute per mettere in sicurezza l’area e occuparsi dei rilievi di rito, ricostruire l’esatta dinamica dello scontro per accertare le responsabilità di questa tragica fatalità.