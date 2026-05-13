Sabato 16 maggio 2026, la città di Tortona ospiterà un importante momento di riflessione e dibattito sul futuro dell’invecchiamento: il convegno “Forever Young – Eros, mondo del lavoro e associazionismo”.

L’evento, organizzato da Lions International (Distretto 108 Ia2) sotto la guida del Governatore Dott.ssa Gaia Mainieri, si inserisce all’interno del Tema di Studio Nazionale “Longevitá: un ruolo nuovo nella società di domani”. I lavori si svolgeranno a partire dalle ore 09:00 presso la prestigiosa Sala Convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, situata in Corso Leoniero 6.

Un nuovo sguardo sulla terza età

La società contemporanea sta affrontando un cambiamento demografico senza precedenti. L’obiettivo dell’incontro è superare i vecchi stereotipi legati all’invecchiamento, esplorando come la longevità possa trasformarsi in una risorsa preziosa per l’individuo e per la comunità, declinata attraverso tre macro-temi: la sfera intima, l’economia e l’impegno sociale.

Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali introduttivi a cura della Dott.ssa Gaia Mainieri e del Dott. Gian Luca Picchio (Coordinatore distrettuale del Tema di Studio Nazionale), la mattinata si articolerà in tre stimolanti tavole rotonde.

Il Programma delle Tavole Rotonde

Ore 09:30 | Eros e Longevità Moderata dal Dott. Gian Luca Picchio, questa sessione affronterà un tema spesso considerato tabù: la sessualità nella terza età. La Dott.ssa Babette Dijk interverrà con “Le nostre anime di notte: il sesso nella terza età”. Il Dott. Massimo Perachino approfondirà il tema “Sessualità e andrologia oltre i 60 anni”. La Dott.ssa Sara De Virgilio concluderà il panel discutendo di “Sessualità e longevità: aspetti psicologici e opportunità di crescita”.

Moderata dal Dott. Gian Luca Picchio, questa sessione affronterà un tema spesso considerato tabù: la sessualità nella terza età. Ore 10:30 | Longevità e Mondo del Lavoro Con la moderazione del Dott. Tommaso Arcuri, il focus si sposterà sulle prospettive economiche e professionali. La Dott.ssa Elisa Bussolo parlerà degli “Strumenti per vivere una longevità economicamente serena”. Il Dott. Roberto Barattini illustrerà il concetto de “La carriera dei 100 anni: Lavoro, esperienza e impegno sociale nell’area della longevità”. Un intervento di grande attualità sarà quello della Prof. Emerito Adriana Maggi , dedicato a “Intelligenza artificiale come opportunità per un invecchiamento più attivo”.

Con la moderazione del Dott. Tommaso Arcuri, il focus si sposterà sulle prospettive economiche e professionali. Ore 11:45 | Volontariato e Longevità Dopo una breve pausa caffè, i lavori riprenderanno sotto la moderazione della Dott.ssa Maria Paola Bava, per discutere del valore dell’associazionismo. Il Dott. Andrea Marrone porrà una domanda provocatoria: “Senilità: questo è un paese per vecchi?”. Il Dott. Pio Visconti condividerà la sua esperienza con “I miei primi 50 anni trascorsi fra giovani e supporto ai più fragili”. Infine, la Dott.ssa Gaia Mainieri chiuderà il cerchio parlando di “Volontariato: per invecchiare in salute”.

Dopo una breve pausa caffè, i lavori riprenderanno sotto la moderazione della Dott.ssa Maria Paola Bava, per discutere del valore dell’associazionismo.

La mattinata si concluderà intorno alle 13:00 con i saluti finali. “Forever Young” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per professionisti, cittadini e chiunque sia interessato a comprendere e valorizzare il potenziale di una vita più lunga, attiva e consapevole.