Masterclass e degustazione all’Enoteca Regionale di Acqui Terme

Acqui Terme, maggio 2026 – Prosegue il calendario di Acqui Terme Romana 2026, il progetto di valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed enogastronomico legato all’antica Aquae Statiellae.

Martedì 19 maggio 2026, alle ore 21:00, l’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”, in collaborazione con la Delegazione AIS Alessandria, ospiterà “VINUM Masterclass – Il vino al tempo dell’Impero Romano”, una masterclass dedicata al ruolo del vino nella civiltà romana, tra approfondimento storico e esperienza sensoriale.

L’iniziativa propone un viaggio immersivo nella cultura enologica dell’antichità, analizzando le tecniche di coltivazione, vinificazione, conservazione e trasporto del vino durante l’epoca romana. Un racconto che intreccia archeologia, tradizione e innovazione, restituendo al pubblico il valore simbolico e sociale del vinum nel mondo antico.

La serata sarà arricchita da una degustazione guidata di vini contemporanei, selezionati per la loro connessione con pratiche e suggestioni storiche, offrendo così un dialogo diretto tra passato e presente.

Interverranno:

– Guido Invernizzi, Relatore AIS

– Alessio Lo Sardo, Sommelier dell’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”

L’evento si inserisce all’interno del programma culturale di Acqui Terme Romana, che per l’edizione 2026 conferma il proprio obiettivo di costruire un’esperienza diffusa capace di unire divulgazione scientifica, turismo culturale e valorizzazione delle eccellenze locali.

La rassegna, che culminerà nel weekend rievocativo del 5-6-7 giugno, coinvolge istituzioni, musei, associazioni e attività del territorio in un progetto condiviso che mette al centro la storia romana della città e il suo legame con acqua, benessere, gastronomia e tradizione.



Imperdibile per i cultori della tavola anche l’iniziativa TERRA – La Cucina nll’Antica Roma in programma Giovedì 21 maggio dalle ore 19:00 al CFP Alberghiero Acqui Terme. Una serata all’insegna dei sapori e degli usi dell’Antica Roma. Un viaggio nel tempo tra storia, cultura e gastronomia per riscoprire la tradizione millenaria di Aquae Statiellae.



Un’esperienza immersiva tra gusto, storia e tradizione, all’interno del calendario di Acqui Terme Romana 2026.

Informazioni e prenotazioni

Posti limitati – prenotazione obbligatoria

Costo: €50 a persona

Info: 0144 322142

Sito: www.acquitermeromana.it