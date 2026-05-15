Una lunga pedalata e una festa che ha coinvolto tre borghi interi: così è stato inaugurato ufficialmente oggi il tratto della Ciclovia Tirrenica che collega Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo. Il tratto, che era già stato aperto il 3 aprile prima del ponte pasquale, è stato percorso in bicicletta, con partenza da Andora a arrivo a Diano Marina, dai cittadini e dalle autorità presenti: l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone, l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, i sindaci di Cervo Natalina Cha, Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, San Bartolomeo al Mare Filippo Scola e Andora Mauro Demichelis.

Il nuovo tratto, che rientra nell’ambito del Lotto Prioritario di cui Regione Liguria è soggetto attuatore, permette di attraversare i centri abitati dei tre borghi e arrivare fino al confine con Andora, per un totale di circa 7 chilometri e un investimento complessivo a valere sui Fondi Strategici Regionali, PNRR e FSC di circa 9,5 milioni di euro.

“Quello di oggi è un grande risultato che completeremo quando inaugureremo il tratto dell’incompiuta, tra il 20 e il 22 giugno – dichiara l’assessore alle Infrastrutture Giampedrone -, che sbloccherà definitivamente un’infrastruttura turistica fra le più importanti del Paese, non solo della Liguria. Si tratta di un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro da parte di Regione Liguria che ha voluto non solo progettare ma anche realizzare questa importante infrastruttura insieme alle amministrazioni comunali e al ministero delle Infrastrutture, in particolare al viceministro Edoardo Rixi a cui va il mio ringraziamento. Questi trenta giorni di pre apertura, da Pasqua ad oggi, hanno dimostrato quanto questo investimento sia efficace e credo che sarà ancora più bello quando potremo percorrere gli oltre 40 Km di Ciclovia, da Ospedaletti ad Andora, in uno scenario paesaggistico e ambientale straordinario”.

“La realizzazione e il completamento della ciclovia nel tratto Andora-Diano Marina – dice l’assessore all’Urbanistica Scajola -, è il risultato di una visione urbanistica precisa e di un percorso di programmazione, che ha avuto il suo apice nel maggio 2018 con la sottoscrizione dell’intesa quadro tra Regione Liguria, Comuni interessati, RFI e FS Sistemi Urbani. Anche per il tratto Finale-Andora seguiremo questa linea, integrando il progetto con il raddoppio ferroviario e con il recupero delle aree non più utilizzate, attraverso un’attenta valutazione urbanistica condivisa che, anche in questo caso, porterà a un recupero funzionale e a uno sviluppo del territorio. Gli interventi di rigenerazione urbana collegati alla ciclovia valgono complessivamente 1 milione di euro e comprendono opere strategiche come parcheggi, riqualificazione di aree verdi, nuovi spazi pubblici e collegamenti diretti con il tracciato ciclopedonale nei comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare e Diano Marina”.

“Inauguriamo una splendida ciclovia che collega Andora a Diano Marina attraversando un magnifico tratto di costa – commenta l’assessore al Turismo Luca Lombardi -, confermando così l’obiettivo della Regione di favorire l’outdoor e stili di vita sani per il benessere della persona: tutte attività che solo in una terra dal clima mite tutto l’anno come la nostra è possibile praticare – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – Il cicloturismo è un segmento del turismo su cui puntiamo moltissimo tanto è vero che dal 19 al 21 giugno prossimi Sanremo ospiterà l’11a edizione del Green Road Award, l’Oscar del Cicloturismo che abbiamo vinto lo scorso anno con la Cycling Riviera, un altro bellissimo percorso del Ponente ligure”.

“L’inaugurazione della Ciclovia Tirrenica, tratto Golfo Dianese, è per noi un’opera dal valore inestimabile – afferma Cristiano Za Garibaldi, sindaco di di Diano Marina -. Sono orgoglioso di aver preso parte con i miei colleghi a un progetto regionale che ha reso accessibili finanziamenti pubblici cruciali per il nostro territorio”. Filippo Scola, sindaco di San Bartolomeo al Mare prosegue sottolineando come “Questa Ciclovia offre alla nostra Riviera dei Fiori una nuova, incredibile opportunità di scoprirsi sostenibile, accessibile e capace di valorizzarsi secondo un nuovo modello di accoglienza turistica”. È Lina Cha, Sindaca di Cervo a concludere “La Liguria ha bisogno di strutture intelligenti come questa, che migliorano la quotidianità e rafforzano la nostra attrattività senza snaturare il paesaggio che il mondo ci invidia”.