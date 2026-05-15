TORTONA – Mentre in questi giorni i riflettori del mondo editoriale nazionale sono puntati sul Lingotto per il Salone Internazionale del Libro di Torino, dove la nostra Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e il Sistema Bibliotecario Tortonese sono orgogliosamente presenti per rappresentare le eccellenze del nostro territorio, Tortona si prepara a riprendersi il centro della scena.

È proprio con questo slancio di respiro nazionale che annunciamo il ritorno di “ViaggiAMO con i Libri”, giunto alla sua VII edizione. La manifestazione, che si terrà dal 21 al 24 maggio, promette un calendario densissimo di incontri, presentazioni e riflessioni, confermando come la nostra città sia a tutti gli effetti una “Città che Legge”.

Un ponte tra Torino e il Territorio

La partecipazione al Salone di Torino è solo il prologo di un maggio che vede la cultura protagonista. Il festival tortonese si propone come una vetrina fondamentale per gli autori locali e per le case editrici del territorio, creando un connubio perfetto tra la grande kermesse torinese e la valorizzazione delle nostre radici letterarie.

Il Programma in pillole

Il festival si aprirà giovedì 21 maggio con una mattinata dedicata alle scuole, per poi proseguire nel pomeriggio con sguardi sul futuro e storie di impegno sociale. Venerdì 22 vedrà un crescendo di appuntamenti, culminando con la presentazione di “Voci di Vita” di Stefano Casasco in serata. Il weekend sarà il cuore pulsante dell’evento: sabato 23 spicca l’attesissimo incontro serale con Andrea Vitali, che presenterà il suo nuovo lavoro per Garzanti, mentre domenica 24 la chiusura sarà affidata a una firma storica della nostra testata e della cultura locale, Angelo Bottiroli, che ci accompagnerà in un viaggio nostalgico nella “Tortona sparita”.

Tutti gli eventi sono stati pensati per offrire un’esperienza immersiva, dove il libro non è solo un oggetto, ma un punto di partenza per scoprire nuovi mondi.

il programma dettagliato giorno per giorno, con tutti gli orari, gli autori e i titoli dei libri protagonisti.