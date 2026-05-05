L’unicità e la straordinaria qualità delle opere della Pinacoteca Divisionismo Tortona sono da tempo riconosciute anche a livello internazionale.

Tale apprezzamento ha trovato conferma con il prestito del carboncino di Giovanni Segantini raffigurante l’Ave Maria a trasbordo al Musée Marmottan Monet di Parigi.

Dal 29 aprile al 16 agosto 2026, il prestigioso museo francese ha infatti organizzato la prima esposizione monografica di Segantini a Parigi che raccoglie 60 selezionati capolavori.

Un omaggio a una delle più importanti figure del Simbolismo e del Divisionismo in Europa il cui sogno di partecipare all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 fu spezzato dall’improvvisa, quanto prematura morte.

Più di un secolo dopo, due grandi esperte del Divisionismo come la dottoressa Gabriella Belli e la nipote del pittore Diana Segantini hanno curato questa mostra monografica affinché il pubblico parigino potesse finalmente rendere il giusto tributo allo sguardo visionario di Segantini e alla sua maniera unica di mettere in dialogo uomo e natura.

Per la Fondazione, per Tortona e per la Pinacoteca del Divisionismo un motivo di grande orgoglio.