Nel pomeriggio del 1° maggio un intervento tempestivo della Squadra Volanti di Alessandria ha permesso di trarre in salvo un cane che viveva in gravi condizioni di abbandono.

L’intervento è avvenuto a seguito della segnalazione di alcuni residenti della zona, allarmati dai latrati incessanti dell’animale, udibili da giorni.

Giunti nell’abitazione segnalata, gli agenti hanno rinvenuto il cane in condizioni igienico sanitarie estremamente precarie: l’animale si trovava infatti legato a un termosifone, circondato da feci e rifiuti, privo di acqua e cibo. La povera bestiola, immediatamente soccorsa dai due poliziotti, era poi affidata alle cure dei servizi veterinari competenti. Il cane, visibilmente debilitato ma vigile, è stato poi sottoposto agli accertamenti necessari.

L’episodio ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni nel contrasto al maltrattamento sugli animali. La sensibilità e il senso civico hanno evitato all’animale ulteriori sofferenze.

Saranno svolti gli opportuni accertamenti per individuare eventuali responsabilità penali a carico del proprietario.