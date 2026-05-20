‘Associazione Spazioidea invita la cittadinanza a un momento di profonda riflessione sui conflitti contemporanei e sulla speranza di un futuro pacifico.

In un’epoca profondamente segnata da conflitti e complesse dinamiche geopolitiche, c’è ancora spazio per la speranza? È questo l’interrogativo cruciale che guiderà l’incontro intitolato “La Pace Possibile”, un appuntamento di grande spessore culturale e civile organizzato dall’Associazione Spazioidea per questo sabato ad Alessandria.

L’evento vedrà come protagonista Domenico Quirico, celebre reporter di guerra e storico inviato del quotidiano La Stampa. Conosciuto per il suo coraggio e per i suoi resoconti lucidi e toccanti dai fronti più caldi del mondo, Quirico metterà a disposizione del pubblico la sua testimonianza diretta.

Il dialogo e i temi trattati

Sul palco, Quirico dialogherà con Albino Neri, membro della redazione de La Stampa. Insieme, i due giornalisti guideranno i presenti in un’attenta analisi dell’attualità storica. L’obiettivo non è solo quello di comprendere le radici delle tensioni che rendono la convivenza globale sempre più fragile e difficile, ma anche quello di cercare una luce in fondo al tunnel: capire, cioè, quali siano le basi per poter ancora affermare che la pace è possibile.

Sarà un’occasione preziosa per la cittadinanza per fermarsi a riflettere, ascoltare voci autorevoli e confrontarsi su temi che, oggi più che mai, toccano le coscienze di tutti.

Una rete di collaborazioni sul territorio

L’importanza dell’incontro è sottolineata anche dalla fitta rete di enti e istituzioni che hanno scelto di supportare l’iniziativa. L’evento, infatti, è realizzato in stretta collaborazione con:

Comune di Alessandria

Diocesi di Alessandria

Circolo Provinciale della Stampa

Circolo Filatelico Numismatico di Alessandria

Dettagli dell’evento in sintesi

L’incontro è aperto a chiunque desideri approfondire le dinamiche del nostro tempo attraverso gli occhi e le parole di chi la storia la racconta in prima linea.

Data: Sabato 23 maggio 2026

Sabato 23 maggio 2026 Orario: 17:15

17:15 Luogo: Chiesa di San Giacomo della Vittoria – Santuario dell’Addolorata

Chiesa di San Giacomo della Vittoria – Santuario dell’Addolorata Indirizzo: Via San Giacomo della Vittoria, Alessandria

Via San Giacomo della Vittoria, Alessandria Organizzazione: Associazione Spazioidea