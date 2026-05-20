L’Associazione Gavazzana Blues e la Pro Loco di Carezzano sono liete di annunciare la prima serata della stagione 2026 del Carezzano Blues con un concerto che si terrà venerdì 22 maggio, alle ore 21:15, presso la Società Comunale di Carezzano Maggiore, in Via Vittorio Veneto 7.

“Faber, Genova e la felicità” è il titolo dello spettacolo che vedrà protagonista alla chitarra e voce Federico Sirianni, cantautore con un’attività trentennale, definito “l’erede della grande scuola genovese della canzone d’autore”. Nel corso dello spettacolo, Sirianni ripercorrerà in un racconto cantato il cammino che lo ha portato a fare il mestiere del cantautore, partendo dagli incontri e dalle frequentazioni con un “gigante” concittadino che lo ha accompagnato nel corso del tempo, sin da giovanissimo: Fabrizio De Andrè.

Maggiori informazioni sulla serata e prenotazione dei posti sul sito www.gavazzanablues.org