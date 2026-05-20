Seconda giornata di incontri a IMEX Frankfurt per la Liguria, presente alla​ principale manifestazione internazionale dedicata al turismo congressuale e agli eventi con il​ network di Meet in Liguria, consorzio che riunisce gli operatori rappresentativi dell’intero comparto​ MICE regionale da Ponente a Levante.

“All’interno della fiera di Francoforte, la Liguria si presenta come una destinazione capace di unire​ business, ospitalità ed esperienza di territorio in modo naturale – ha detto l​’assessore al Turismo​ Luca Lombardi –. Un modello che è sempre più richiesto dal mercato internazionale e che piace​ tantissimo soprattutto ai turisti tedeschi e del Nord Europa: il viaggio di lavoro tende a trasformarsi​ in un’esperienza più ampia, legata alla qualità del tempo, dei luoghi e delle relazioni”.

A raccontare questa visione sono gli operatori del settore che, insieme a Regione Liguria, promuovono un’offerta integrata capace di valorizzare le diverse anime della Riviera​ Italiana: il​ fascino iconico di Portofino e del Tigullio, il profilo urbano e congressuale di Genova, i paesaggi​ delle Cinque Terre, l’eleganza rilassata della Riviera di Ponente e l’autenticità dell’entroterra ligure.​

Nel corso della giornata, gli incontri con buyer, agenzie e operatori internazionali stanno mettend​o al centro soprattutto la capacità della Liguria di concentrare esperienze molto differenti in distanze​ ridotte. In poche altre regioni, infatti, è possibile passare, nel giro di pochi chilometri, da un centro​ congressi sul mare a un borgo storico, da una cena in villa a un’attività outdoor tra vigneti terrazzati​ e sentieri panoramici: una caratteristica, questa, che rende la nostra regione particolarmente​ competitiva nel segmento incentive e negli eventi ad alto contenuto esperienziale.​ Accanto alla​ dimensione business, però, la Liguria porta in fiera anche il proprio stile di vita: non​ solo il mare, ma anche la cultura, l’enogastronomia, l’outdoor e quel rapporto continuo tra​ paesaggio e ospitalità che, da sempre, caratterizza la Riviera Italiana.