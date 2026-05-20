Seconda giornata di incontri a IMEX Frankfurt per la Liguria, presente alla principale manifestazione internazionale dedicata al turismo congressuale e agli eventi con il network di Meet in Liguria, consorzio che riunisce gli operatori rappresentativi dell’intero comparto MICE regionale da Ponente a Levante.
“All’interno della fiera di Francoforte, la Liguria si presenta come una destinazione capace di unire business, ospitalità ed esperienza di territorio in modo naturale – ha detto l’assessore al Turismo Luca Lombardi –. Un modello che è sempre più richiesto dal mercato internazionale e che piace tantissimo soprattutto ai turisti tedeschi e del Nord Europa: il viaggio di lavoro tende a trasformarsi in un’esperienza più ampia, legata alla qualità del tempo, dei luoghi e delle relazioni”.
A raccontare questa visione sono gli operatori del settore che, insieme a Regione Liguria, promuovono un’offerta integrata capace di valorizzare le diverse anime della Riviera Italiana: il fascino iconico di Portofino e del Tigullio, il profilo urbano e congressuale di Genova, i paesaggi delle Cinque Terre, l’eleganza rilassata della Riviera di Ponente e l’autenticità dell’entroterra ligure.
Nel corso della giornata, gli incontri con buyer, agenzie e operatori internazionali stanno mettendo al centro soprattutto la capacità della Liguria di concentrare esperienze molto differenti in distanze ridotte. In poche altre regioni, infatti, è possibile passare, nel giro di pochi chilometri, da un centro congressi sul mare a un borgo storico, da una cena in villa a un’attività outdoor tra vigneti terrazzati e sentieri panoramici: una caratteristica, questa, che rende la nostra regione particolarmente competitiva nel segmento incentive e negli eventi ad alto contenuto esperienziale. Accanto alla dimensione business, però, la Liguria porta in fiera anche il proprio stile di vita: non solo il mare, ma anche la cultura, l’enogastronomia, l’outdoor e quel rapporto continuo tra paesaggio e ospitalità che, da sempre, caratterizza la Riviera Italiana.