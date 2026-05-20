Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026 il Salone Marescalchi del Castello del Monferrato ospiterà “Vitalità e Sicurezza”, iniziativa dedicata al benessere della persona, alla prevenzione e alla sicurezza, promossa dal Gruppo di Casale Monferrato dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, in collaborazione con il Lions Club Casale dei Marchesi di Monferrato e con il patrocinio della Città di Casale Monferrato.

L’evento, in programma dalle ore 10,00 alle 18,00 proporrà due giornate aperte alla cittadinanza con conferenze, dimostrazioni e momenti informativi dedicati a discipline e pratiche orientate al benessere psicofisico e alla qualità della vita.

Nel corso dell’iniziativa saranno presentate diverse attività, tra cui shiatsu, reflessologia, aromaterapia, pranoterapia, cristalloterapia, auricoloterapia, iridologia e altre pratiche olistiche, con la partecipazione di operatori del settore e professionisti specializzati. L’organizzazione vede inoltre il coinvolgimento dell’insegnante Shiatsu Monica Quirino. Sono previste, inoltre, dimostrazioni a cura dell’Associazione Nazionale Cinofili della Polizia di Stato, dedicate alle attività operative e di supporto svolte dalle unità cinofile.

L’Assessore alle Pari Opportunità, Annalisa Rizzo, afferma: “Un’occasione di incontro e confronto aperta alla cittadinanza su temi che riguardano il benessere della persona, la prevenzione e la qualità della vita. Iniziative come questa contribuiscono a valorizzare il ruolo delle associazioni e dei professionisti del territorio, creando momenti di partecipazione e sensibilizzazione accessibili a tutti. Ringrazio gli organizzatori e i soggetti coinvolti per aver promosso un appuntamento che unisce informazione, dimostrazioni pratiche e attenzione alla comunità” .

L’ingresso sarà libero ed eventuali offerte raccolte durante l’evento saranno devolute al service Lions “Un ruggito per la ricerca”, iniziativa benefica organizzata dal Lions Club Casale dei Marchesi di Monferrato a supporto della ricerca e dei malati di mesotelioma, oltre che del finanziamento di progetti di medicina robotica territoriale.