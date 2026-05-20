Un evento di cruciale attualità si profila all’orizzonte culturale e politico, e vedrà un figlio della nostra terra, Tortona, protagonista di rilievo.

SABATO 23 MAGGIO, alle ore 17.30, Pavia diventerà il centro del dibattito geopolitico nazionale con il convegno intitolato in modo provocatorio: “GEOPOLITICA BOLLENTE“. L’appuntamento è fissato nella splendida cornice di Piazza Leonardo Da Vinci.

L’incontro, che promette di essere un’analisi profonda e coraggiosa della complessità del mondo contemporaneo, si aprirà con un intervento che toccherà da vicino la nostra comunità.

Di particolare rilievo per i nostri lettori è infatti la partecipazione del tortonese GIACOMO MARIA PRATI, figura stimata e di grande spessore intellettuale, attualmente in forza al Ministero della Cultura. Prati porterà il suo contributo con una relazione dal titolo emblematico e di stretta attualità: “Tra Chaos e guerra per un nuovo Ordine“. Un tema che, venendo da una figura istituzionale e culturale di tale caratura, si preannuncia di grandissima risonanza, analizzando le dinamiche che stanno riscrivendo gli equilibri globali proprio in questi tempi tumultuosi. Per Tortona, è motivo di orgoglio vedere un proprio concittadino coinvolto in un dibattito di tale livello internazionale.

Il convegno, che affronta temi che sono letteralmente un fuoco che arde, come suggerito dalla drammatica immagine del poster che raffigura il globo terrestre immerso in un calderone fiammeggiante, non si fermerà qui. A completare il quadro dei relatori di eccellenza, ci saranno:

ALBERTO CONTRI , esperto di comunicazione, che tratterà il tema nevralgico: “ Informazione e propaganda nell’era delle false flag “, un’analisi fondamentale per decodificare il flusso informativo nell’epoca della post-verità.

, esperto di comunicazione, che tratterà il tema nevralgico: “ “, un’analisi fondamentale per decodificare il flusso informativo nell’epoca della post-verità. JEAN TOSCHI, giornalista, che chiuderà la terna con una relazione su: “La guerra commerciale globale“, esplorando le sfide economiche che sottostanno alle tensioni politiche.

Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia comprendere le forze che muovono il nostro mondo. Per ulteriori informazioni, il poster invita a seguire “L’Ordine di Minerva” sui canali social.