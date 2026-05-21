Tortona – Prosegue senza sosta l’impegno dei Carabinieri della locale Compagnia sul fronte della sicurezza cittadina e della formazione delle giovani generazioni. Nelle ultime ore, i Carabinieri hanno pianificato e attuato una serie di mirati servizi di vigilanza stradale e ferroviaria, registrando una significativa presenza presso lo scalo ferroviario cittadino. Qui, la pattuglia ha effettuato serrati controlli lungo i binari e nelle aree di transito dei passeggeri, al fine di prevenire episodi di microcriminalità e garantire la tranquillità dei pendolari.

Parallelamente alle attività di prevenzione sul campo, i Carabinieri mantengono un ruolo attivo nel tessuto sociale e formativo della comunità. Presso la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Tortona, si è tenuto un atteso incontro incentrato sulla cultura della legalità. Davanti a una platea attenta di studenti, i Carabinieri hanno illustrato l’importanza del rispetto delle regole, affrontando tematiche di forte attualità legate al contrasto dei fenomeni di devianza giovanile e all’uso responsabile degli strumenti digitali.

L’iniziativa didattica, inserita in un più ampio quadro di prossimità istituzionale, ha offerto ai ragazzi un’importante opportunità di confronto diretto con le forze dell’ordine. Le attività di monitoraggio del territorio, fa sapere la locale Compagnia, continueranno con la medesima capillarità nei prossimi giorni, alternando i presidi di prevenzione nei punti nevralgici della città agli appuntamenti di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza e al mondo scolastico, confermando la costante attenzione dei Carabinieri per la tutela dell’ordine pubblico.