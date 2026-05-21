Tortona – Continuano i serrati controlli nei sottopassi, nelle banchine e nei parcheggi adiacenti alla stazione ferroviaria da parte delle pattuglie della locale Compagnia Carabinieri. L’attività è stata predisposta per garantire la sicurezza dei pendolari, contrastare il fenomeno delle cosiddette “baby gang” e prevenire i reati predatori in genere.

Nel corso del servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno identificato 105 persone e sottoposto a verifica 60 veicoli. L’azione di contrasto agli stupefacenti ha permesso di rinvenire e sequestrare complessivamente 20 grammi di droga, tra cocaina, eroina e hashish.

All’esito delle attività sono state denunciate sette persone, quattro delle quali anche per l’irregolarità della propria posizione sul territorio nazionale. È stato inoltre denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza.

Contestualmente, sono stati intensificati i controlli sul rispetto della normativa riguardante i monopattini e il loro utilizzo conforme alle regole. Tali veicoli, spesso al centro di polemiche e sinistri stradali, sono stati monitorati con l’ulteriore finalità di aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e degli utenti della strada.