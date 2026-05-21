Predosa – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri lungo la strada provinciale 179: un motociclista di 62 anni ha perso il controllo del proprio mezzo ed è fuoriuscito autonomamente dalla sede stradale, terminando la corsa nei campi adiacenti. A dare l’allarme, un automobilista in transito, che ha notato la presenza dell’uomo e del veicolo fuori dalla carreggiata e ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

La Centrale Operativa ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia dei Carabinieri e il personale sanitario del 118. I soccorritori, attivati intorno alle 23:30, hanno trasportato d’urgenza il motociclista presso il pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure per le cure necessarie. Nonostante i tentativi dei medici, il sessantaduenne è deceduto alle successive ore 00:50 a causa di un grave trauma toracico riportato nell’impatto.

I rilievi planimetrici e gli accertamenti dinamici per ricostruire l’esatta causa del sinistro stradale sono affidati ai Carabinieri della locale Compagnia, intervenuti per gestire i soccorsi e la viabilità e completare le attività di rito.