Nei giorni scrosi si è tenuta la premiazione del concorso-progetto didattico ideato da Gestione Ambiente in partnership con il Comune di Tortona “EcoChallenge: il dibattito che fa rumore”, rivolto agli studenti per renderli più consapevoli e attivi nella salvaguardia dell’ambiente. Il concorso ha richiesto agli studenti creatività e attività nella realizzazione di due video podcast ambientali che hanno rappresentato il loro linguaggio sincero e diretto, affrontando le tematiche del contrasto all’impatto ambientale.

Il concorso prevedeva due categorie di premi: la valutazione tecnica di una giuria di esperti e il gradimento del pubblico social. La classe 4BU Liceo delle Scienze Umane si è classificata al 3° postodel Premio “Visibilità” (voto social su YouTube) debuttando ufficialmente sul canale Spotify di Gestione Ambiente S.p.A. con la realizzazione di due podcast: “NON SOLO SUPERFOOD!” – alimentazione e ambiente e “W IL GREEN!” – uno stile di vita sostenibile.

“Caricare i loro lavori su Spotify è il nostro modo di dire che le idee dei ragazzi hanno un valore immenso e meritano di essere ascoltate ovunque”, ha dichiarato Francesca Danieli-Responsabile della comunicazione dell’Azienda “Se dare voce al futuro significa parlare di sostenibilità con il linguaggio diretto dei giovani, allora la nostra comunicazione è decisamente pop e fuori dagli schemi! …I ragazzi ci hanno dato tre grandi insegnamenti: la sostenibilità deve essere un dialogo e non una lezione accademica; serve autenticità per arrivare al cuore delle persone; infine ci hanno dimostrato che si può parlare del futuro del pianeta con linguaggi nuovi, moderni e creativi. Impariamo da loro che la comunicazione ambientale più efficace è quella che non teme il confronto e che usa il lavoro di squadra per coinvolgere l’intera comunità”.