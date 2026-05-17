Un’opera originale scritta dal prof. Matteo Torre, con un cast da record: 40 studenti e, per la prima volta, 12 docenti in scena. Appuntamento a Tortona per martedì 19 maggio.

Un ritorno molto atteso

Torna il grande teatro studentesco a Tortona. Anche quest’anno il Liceo “G. Peano” è pronto a calcare il palcoscenico con una nuova e ambiziosa rappresentazione teatrale, confermando la grande vivacità artistica dell’istituto.

Lo spettacolo, intitolato “Non uno di più”, è un’opera originale integralmente ideata e scritta dal professor Matteo Torre, che ne cura anche la regia affiancato da Susanna Sgheiz.

Il tema: uno sguardo al futuro

La rappresentazione di quest’anno affronta una tematica cruciale e di stretta attualità, destinata a diventare un’emergenza reale nel prossimo futuro: il sovrappopolamento. La storia si sviluppa come l’atteso sequel del fortunato spettacolo portato in scena lo scorso anno, “L’Alchimista dell’informatica”, promettendo di far riflettere il pubblico attraverso il linguaggio del teatro.

Studenti e prof insieme sul palco

Il progetto teatrale del Liceo Peano continua a crescere e ad appassionare. Quest’anno la macchina organizzativa ha coinvolto un numero record di 40 studenti, provenienti trasversalmente da tutti gli indirizzi liceali. I ragazzi non saranno solo attori, ma copriranno tutti i ruoli fondamentali per la riuscita dello spettacolo, lavorando come ballerine, truccatrici e scenografi.

Ma la vera e propria “chicca” di questa edizione è la partecipazione eccezionale del corpo docenti: ben 12 professori si metteranno in gioco salendo sul palco, recitando spalla a spalla con i loro alunni, che rimarranno i veri e assoluti protagonisti della serata.

Info e dettagli dell’evento

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere i ragazzi e godersi una serata di riflessione e spettacolo.

Quando: Martedì 19 Maggio 2026

Martedì 19 Maggio 2026 Orario: Ore 20:30

Ore 20:30 Dove: Teatro Civico, Tortona

Teatro Civico, Tortona Biglietti: L’evento è a INGRESSO LIBERO. È tuttavia possibile (e consigliato) prenotare e assicurarsi il proprio posto tramite il seguente link: Prenotazioni Eventbrite – Teatro Matematico.