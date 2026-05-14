Venerdì 15 maggio alle ore 13,30 presso la Sala Arancio, al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Biblioteca Civica di Tortona e il Centro Rozzo presentano il volume “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”, Edizioni dell’Orso, pubblicato nel 2025 con il contributo del Comune di Tortona e della Fondazione CR Tortona.

Il libro, opera postuma di Ugo Rozzo (1940-2020), è la somma di cinquant’anni di ricerche sul quadro storico degli scontri religiosi al termine del Rinascimento, attorno a coraggiosi editori, autori del calibro di Erasmo da Rotterdam, ispirati riformatori e rigidi inquisitori.

Ne parleranno al Salone, Cinzia Rescia, responsabile della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e del Sistema Bibliotecario del Tortonese, Maddalena Baschirotto dottoranda di ricerca presso l’Università di Bergamo e componente del Centro Rozzo per il patrimonio bibliografico e documentario, insieme a Edoardo Roberto Barbieri professore ordinario di Storia del libro e dell’editoria nonché di Bibliologia e Storia e forme della cultura scritta all’Università Cattolica di Brescia e Milano.

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