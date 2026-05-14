Venerdì 15 maggio alle ore 13,30 presso la Sala Arancio, al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Biblioteca Civica di Tortona e il Centro Rozzo presentano il volume “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”, Edizioni dell’Orso, pubblicato nel 2025 con il contributo del Comune di Tortona e della Fondazione CR Tortona.
Il libro, opera postuma di Ugo Rozzo (1940-2020), è la somma di cinquant’anni di ricerche sul quadro storico degli scontri religiosi al termine del Rinascimento, attorno a coraggiosi editori, autori del calibro di Erasmo da Rotterdam, ispirati riformatori e rigidi inquisitori.
Ne parleranno al Salone, Cinzia Rescia, responsabile della Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e del Sistema Bibliotecario del Tortonese, Maddalena Baschirotto dottoranda di ricerca presso l’Università di Bergamo e componente del Centro Rozzo per il patrimonio bibliografico e documentario, insieme a Edoardo Roberto Barbieri professore ordinario di Storia del libro e dell’editoria nonché di Bibliologia e Storia e forme della cultura scritta all’Università Cattolica di Brescia e Milano.
La Biblioteca Civica di Tortona al Salone del libro di Torino
Venerdì 15 maggio alle ore 13,30 presso la Sala Arancio, al Salone del Libro di Torino, in collaborazione con la Regione Piemonte, la Biblioteca Civica di Tortona e il Centro Rozzo presentano il volume “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”, Edizioni dell’Orso, pubblicato nel 2025 con il contributo del Comune di Tortona e della Fondazione CR Tortona.