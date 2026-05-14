TORTONA – Un viaggio interdisciplinare che mette al centro l’essere umano, lo spazio che
abita e le sensazioni che ne derivano. Il prossimo 25 settembre 2026, la suggestiva cornice
del Ridotto del Teatro Civico di Tortona ospiterà una conferenza di particolare rilievo
scientifico e culturale dal titolo: “Corpo, percezione, ambiente dal punto di vista
architettonico e scientifico”.
L’iniziativa, promossa dal Lions Club Valli Cultura Filosofia, ha recentemente ottenuto il
via libera ufficiale dalla Giunta Comunale. Con una deliberazione che ne riconosce l’alto
valore, l’Amministrazione ha concesso il patrocinio e l’uso dei prestigiosi locali comunali,
sottolineando come l’evento rientri pienamente nelle finalità dello Statuto Comunale, che
promuove manifestazioni dal profondo significato etico, sociale e culturale.
Un approccio multidisciplinare
Il tema centrale della serata verterà sulla complessa relazione tra il corpo umano e
l’ambiente circostante. Non si tratterà di una semplice esposizione tecnica, ma di un
confronto serrato tra due mondi complementari:
L’Architettura: intesa come disciplina che plasma lo spazio e influenza il benessere e i
movimenti di chi lo vive.
La Scienza: che analizza i processi neurologici e fisici attraverso cui percepiamo la realtà
esterna.
Dettagli dell’evento
L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 di venerdì 25 settembre 2026. L’incontro, che si
protrarrà fino alle ore 23:00, promette di offrire spunti di riflessione innovativi non solo per
gli addetti ai lavori – architetti, medici o ricercatori – ma per tutta la cittadinanza
interessata a comprendere meglio il legame invisibile, ma potentissimo, che ci unisce ai
luoghi che frequentiamo quotidianamente.
La concessione del patrocinio da parte del Comune di Tortona ribadisce la volontà dell’ente
di sostenere associazioni “qualificate ed affidabili” nella realizzazione di eventi che
arricchiscono il panorama culturale del territorio.
IN BREVE:
�� Data: 25 settembre 2026
�� Orario: Dalle 21:00 alle 23:00
�� Luogo: Sala del Ridotto, Teatro Civico di Tortona
��️ Patrocinio: Comune di Tortona
Articolo redatto sulla base della Delibera di Giunta Comunale n. 7714 del 27/02/2026.