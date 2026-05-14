

TORTONA – Un viaggio interdisciplinare che mette al centro l’essere umano, lo spazio che

abita e le sensazioni che ne derivano. Il prossimo 25 settembre 2026, la suggestiva cornice

del Ridotto del Teatro Civico di Tortona ospiterà una conferenza di particolare rilievo

scientifico e culturale dal titolo: “Corpo, percezione, ambiente dal punto di vista

architettonico e scientifico”.

L’iniziativa, promossa dal Lions Club Valli Cultura Filosofia, ha recentemente ottenuto il

via libera ufficiale dalla Giunta Comunale. Con una deliberazione che ne riconosce l’alto

valore, l’Amministrazione ha concesso il patrocinio e l’uso dei prestigiosi locali comunali,

sottolineando come l’evento rientri pienamente nelle finalità dello Statuto Comunale, che

promuove manifestazioni dal profondo significato etico, sociale e culturale.

Un approccio multidisciplinare

Il tema centrale della serata verterà sulla complessa relazione tra il corpo umano e

l’ambiente circostante. Non si tratterà di una semplice esposizione tecnica, ma di un

confronto serrato tra due mondi complementari:

 L’Architettura: intesa come disciplina che plasma lo spazio e influenza il benessere e i

movimenti di chi lo vive.

 La Scienza: che analizza i processi neurologici e fisici attraverso cui percepiamo la realtà

esterna.

Dettagli dell’evento

L’appuntamento è fissato per le ore 21:00 di venerdì 25 settembre 2026. L’incontro, che si

protrarrà fino alle ore 23:00, promette di offrire spunti di riflessione innovativi non solo per

gli addetti ai lavori – architetti, medici o ricercatori – ma per tutta la cittadinanza

interessata a comprendere meglio il legame invisibile, ma potentissimo, che ci unisce ai

luoghi che frequentiamo quotidianamente.

La concessione del patrocinio da parte del Comune di Tortona ribadisce la volontà dell’ente

di sostenere associazioni “qualificate ed affidabili” nella realizzazione di eventi che

arricchiscono il panorama culturale del territorio.

IN BREVE:

�� Data: 25 settembre 2026

�� Orario: Dalle 21:00 alle 23:00

�� Luogo: Sala del Ridotto, Teatro Civico di Tortona

��️ Patrocinio: Comune di Tortona

Articolo redatto sulla base della Delibera di Giunta Comunale n. 7714 del 27/02/2026.