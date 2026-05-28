Ecco l’articolo, Angelo. Un pezzo facile, pulito e dritto al punto, perfetto per valorizzare l’iniziativa aziendale e il coinvolgimento del personale sul nostro territorio.

Come sempre, i parametri della nostra redazione virtuale sono applicati alla lettera: doppia scelta per il titolo, sommario interamente in neretto, testo fluido, grassetti strategici e virgolettati intoccabili.

Titolo opzione 1: Giornata Mondiale dell’Ambiente: i dipendenti del Gruppo ACOS in campo per ripulire Tortona e Novi Ligure Titolo opzione 2: Volontari per un giorno a difesa del territorio: la squadra interaziendale del Gruppo ACOS scende in strada per l’ambiente

Venerdì 5 giugno, in occasione della 53ª rassegna indetta dall’Onu, i lavoratori di tutte le società controllate si trasformeranno in “operatori ecologici” d’eccezione. Un’operazione di pulizia straordinaria che coinvolgerà diverse aree tra il tortonese e il novese per lanciare un forte segnale di senso civico, collaborazione e responsabilità sociale.

Per il Gruppo ACOS la tutela del territorio non si limita a essere una semplice mission aziendale scritta sui documenti ufficiali, ma rappresenta una responsabilità sociale condivisa e vissuta in prima persona. Per dimostrarlo con i fatti, in occasione della 53ª Giornata Mondiale dell’Ambiente (che si celebrerà a livello globale il prossimo 5 giugno), tutte le società del Gruppo hanno deciso di unire le forze per dare un segnale tangibile di cura del bene comune.

I dipendenti di Gestione Ambiente, Gestione Acqua, Acos Energia, Acosì, Reti e Anemos saranno infatti i protagonisti di un’iniziativa di pulizia straordinaria. La mobilitazione è fissata per venerdì 5 giugno 2026, dalle ore 10.00 alle ore 13.00: per un’intera mattinata, una grande squadra interaziendale dismetterà i panni del lavoro quotidiano per trasformarsi in un gruppo unito di volontari impegnati a raccogliere i rifiuti abbandonati da cittadini incivili.

L’intervento si concentrerà in alcune aree, attualmente in via di definizione, a cavallo tra i territori di Tortona e Novi Ligure, in un’ottica di stretta collaborazione strategica tra i due centri. Tutti i materiali e i rifiuti recuperati durante la mattinata ecologica saranno poi accuratamente differenziati e avviati allo smaltimento o al recupero presso gli impianti autorizzati SRT.

L’iniziativa sposa appieno i valori della Giornata Mondiale dell’Ambiente. Istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 1972, questa ricorrenza rappresenta il principale motore globale per sensibilizzare tutti (istituzioni, imprese e semplici cittadini) sull’urgenza di proteggere gli ecosistemi e contrastare il cambiamento climatico, promuovendo comportamenti responsabili dalla riduzione degli sprechi fino alla corretta gestione dei rifiuti e dell’acqua.

“Con questa iniziativa corale, il Gruppo ACOS vuole ricordare che la transizione ecologica e la sostenibilità non dipendono solo dai grandi accordi internazionali, ma dalle scelte quotidiane delle comunità locali e delle imprese che le vivono”, spiegano i vertici del Gruppo motivando l’operazione. “Vedere i dipendenti di Acos, Gestione Ambiente, Gestione Acqua, Acos Energia, Acosì, Reti e Anemos lavorare fianco a fianco come volontari è la dimostrazione che collaborare uniti sul territorio è la chiave per generare un valore sociale e ambientale concreto”.