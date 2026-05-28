Bosco Marengo – Nell’ambito delle iniziative finalizzate alla diffusione della cultura della legalità, i Carabinieri della locale Stazione hanno promosso un significativo momento di confronto con le scolaresche del territorio. L’incontro, svoltosi alla presenza del personale docente, ha registrato la partecipazione attiva di numerosi alunni, i quali si sono mostrati particolarmente interessati agli argomenti trattati dai rappresentanti dell’Arma.

Al centro del dibattito sono state poste tematiche di stringente attualità sociale, con un focus mirato sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, nonché sui principi fondamentali dell’educazione civica. I Carabinieri hanno illustrato ai giovani studenti l’importanza del rispetto reciproco, della tolleranza e della solidarietà, spiegando in modo chiaro e lineare le conseguenze giuridiche e sociali derivanti da comportamenti prevaricatori o discriminatori all’interno e all’esterno dell’ambiente scolastico.

Durante la sessione, i Carabinieri hanno dedicato ampio spazio alle domande dei ragazzi, stimolando una riflessione profonda sul valore delle regole e sul ruolo fondamentale che ciascun cittadino, fin dall’età scolare, riveste nella costruzione di una comunità civile e coesa. Gli alunni hanno espresso vivo entusiasmo anche per la possibilità di osservare da vicino l’autovettura di servizio utilizzata quotidianamente nel controllo del territorio.

L’evento si inserisce in un più ampio quadro di cooperazione tra l’Arma dei Carabinieri e le istituzioni scolastiche, volto a prevenire il disagio giovanile e a incentivare lo sviluppo di una coscienza civica solida e consapevole nelle nuove generazioni. L’incontro si è concluso con il ringraziamento dei docenti per l’attività di sensibilizzazione costantemente svolta dai Carabinieri a tutela della legalità.