È stato inaugurato oggi, alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, del sindaco Mauro Rattone e del prefetto della Spezia Andrea Cantadori, il Castello dei Fieschi di Varese Ligure al termine di un importante intervento di restauro conservativo che ha restituito piena fruibilità a uno dei simboli storici più rappresentativi del borgo. L’investimento complessivo è stato pari a 770mila euro, a cui si aggiungono risorse comunali e il contributo di associazioni del territorio.

Acquisito dal Comune nel 2016 grazie alla donazione della famiglia Rossignotti, il castello versava in uno stato di conservazione non ottimale. Gli interventi realizzati hanno consentito di risolvere le problematiche legate alle infiltrazioni d’acqua, recuperare le coperture, migliorare la sicurezza e l’accessibilità degli spazi, realizzare nuovi impianti, valorizzare gli ambienti interni e le aree visitabili e dotare il complesso di un nuovo sistema di illuminazione, con l’obiettivo di garantire una piena fruizione pubblica del bene.

“Sono entrato per la prima volta in questo castello nel 2015, all’inizio del mio primo mandato, e l’anno successivo la struttura è entrata nella disponibilità dell’amministrazione comunale – ha detto l’assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone – Vediamo il risultato di un percorso durato anni, reso possibile dal lavoro di più amministrazioni che si sono succedute nel tempo. Credo sia giusto riconoscere il valore di questo impegno: quando un progetto è valido e guarda al bene del territorio, chi amministra ha il dovere di portarlo avanti. Chi ha immaginato il Castello dei Fieschi come una risorsa culturale, turistica e paesaggistica per Varese Ligure e ha voluto restituirle piena fruibilità aveva visto giusto, così come ha fatto bene Regione Liguria a individuare le risorse necessarie per finanziare un intervento complesso e non scontato. Un ringraziamento va a chi ha progettato e realizzato il restauro, alle associazioni e a tutti gli attori del territorio che hanno contribuito a questo risultato, oggi è una giornata di festa per tutta la comunità di Varese Ligure: in un mondo che corre sempre più veloce e tende a dare maggiore importanza agli individui, qui si percepisce ancora con forza il senso della comunità. Intervenire su un bene storico così importante richiede attenzione, rispetto e capacità di preservarne l’identità. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. La sfida adesso è far vivere questo luogo attraverso mostre, eventi e iniziative culturali, a partire dall’esposizione inaugurata oggi, affinché il castello continui a essere un punto di riferimento per il paese e un motivo in più per conoscere e visitare questo straordinario territorio”.

“Quello di oggi è un traguardo molto importante per tutta la comunità di Varese Ligure – dichiara il sindaco Mauro Rattone – Il Castello dei Fieschi attendeva da anni un intervento capace di restituirgli il decoro e il valore che merita. Grazie a un investimento di circa 770mila euro, ottenuto dall’amministrazione precedente, e a un lavoro portato avanti dalla mia amministrazione nell’arco di due anni siamo riusciti a recuperare una struttura che più di ogni altra racconta la storia del nostro borgo. Fino a prima del restauro era già visitabile ma mostrava evidenti segni di degrado; oggi torna invece a essere un luogo vivo, destinato a ospitare eventi culturali, incontri, mostre e iniziative capaci di attrarre visitatori durante tutto l’anno. Abbiamo scelto di inaugurare questa nuova stagione con una mostra dedicata a Emanuele Luzzati e alle sue interpretazioni del Medioevo, convinti che il castello debba diventare sempre più uno spazio di cultura e di valorizzazione del territorio”.