Venerdì 5 giugno la sala conferenze della Biblioteca comunale ospiterà un raffinato evento culturale. Torna in città il Maestro Pasquale Belmonte per guidare il pubblico in un suggestivo percorso pianistico attraverso le opere dei grandi compositori nordeuropei e italiani.

Un suggestivo dialogo culturale in musica che unisce il Nord Europa al bacino del Mediterraneo. La Biblioteca comunale di Serravalle Scrivia si prepara ad accogliere un evento di altissimo profilo artistico e divulgativo: la conferenza-concerto intitolata “Dalla Scandinavia all’Italia fra Otto e Novecento”.

L’appuntamento è fissato per le ore 17.00 di venerdì 5 giugno presso la sala conferenze della struttura. Protagonista assoluto del pomeriggio sarà il Maestro Pasquale Belmonte, che torna a esibirsi a Serravalle Scrivia offrendo la sua arte a titolo completamente gratuito, dopo il grande e caloroso apprezzamento riscosso dal pubblico già nel corso dello scorso anno.

L’iniziativa accompagnerà i presenti in un raffinato percorso musicale incentrato sulla ricca produzione a cavallo tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Il repertorio spazierà attraverso celebri e ricercate pagine pianistiche, unendo la grande tradizione scandinava a quella nostrana. Nel corso dell’esibizione verranno infatti proposti brani dei seguenti compositori:

Edvard Grieg

Erkki Melartin

Oskar Merikanto

Francesco Cilea

Costantino De Crescenzo

Pietro Mascagni

Giacomo Puccini

Mario Tarenghi

Il valore aggiunto dell’appuntamento risiede nel particolare format proposto dal Maestro Belmonte: la sua interpretazione pianistica, intensa e raffinata, non sarà infatti una semplice esecuzione, ma verrà costantemente accompagnata da un commento musicale di rara sensibilità e competenza. Una vera e propria guida all’ascolto studiata per coinvolgere la platea con profondità e chiarezza espositiva.

L’evento, a ingresso libero, rappresenta dunque un’opportunità preziosa non solo per i melomani e i grandi appassionati di musica classica, ma anche per chiunque desideri avvicinarsi alla magia del repertorio pianistico attraverso un’esperienza accessibile, coinvolgente e di altissima qualità culturale.