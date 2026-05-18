Lo scorso 16 gennaio la Fiamma Olimpica ha attraversato la Città di Tortona, segnando l’ultima tappa piemontese prima del passaggio in Lombardia, in occasione delle Olimpiadi Invernali e le Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Per accompagnare questo appuntamento straordinario, il Comune di Tortona ha promosso, nell’ambito del progetto “Tortona accende il futuro”, un’iniziativa pensata per coinvolgere attivamente anche gli studenti delle scuole cittadine, un contest dal titolo “Tu sei la fiamma”, ispirato ai valori dello sport, della partecipazione e del senso di comunità. I disegni realizzati dagli studenti sono stati prima esposti al piano terra del palazzo municipale e successivamente in via Emilia nell’ambito dell’ultima Festa di Santa Croce.

Ora, gli elaborati delle scuole sono pubblicati anche online, sul sito istituzionale del Comune alla pagina https://www.comune.tortona.al.it/it/sezione/canali-tematici/page/tortona-accende-il-futuro