Diano Marina – L’attesa sta finalmente per finire. Il prossimo 22 giugno verrà inaugurato ufficialmente l’ultimo, fondamentale tassello della Ciclovia Tirrenica “Riviera dei Fiori”: il tratto che consentirà finalmente un collegamento continuo e spettacolare da Andora fino a Ospedaletti. Un’opera strategica per il turismo, la vivibilità e la mobilità sostenibile della nostra Riviera, che si appresta a svelare il suo volto definitivo.

I lavori di realizzazione e di messa in sicurezza delle opere di difesa sull’iconico tratto della ex S.S. 449, storicamente e affettuosamente conosciuto come “Incompiuta”, sono ormai in dirittura d’arrivo. Questo affascinante percorso a picco sul mare, per decenni simbolo di un’opera a metà, si prepara a diventare il vero fiore all’occhiello dell’intero tracciato ciclopedonale.

Con l’avvicinarsi del grande giorno, l’Amministrazione Comunale di Diano Marina (tramite il Settore Lavori Pubblici) ha accelerato le procedure per rendere la ciclovia non solo sicura e percorribile, ma anche esteticamente curata, accogliente e dotata di tutti i comfort. È stata infatti approvata una determina d’urgenza per l’acquisto e la posa del nuovo arredo urbano, affidato all’azienda specializzata Metalco S.r.l., leader internazionale nel settore.

L’investimento complessivo per abbellire questo tratto costiero ammonta a 75.081,50 euro (oltre IVA), a dimostrazione della forte volontà di offrire a residenti e turisti un’infrastruttura di altissimo livello qualitativo e paesaggistico.

Una Corsa Contro il Tempo: Consegna Fissata al 15 Giugno

Per garantire che tutto sia perfetto per il taglio del nastro, i tempi dettati dal Comune sono stati estremamente rigorosi: tutto il materiale di arredo urbano destinato al tratto dell’Incompiuta verrà consegnato tassativamente il 15 giugno. Questo consentirà agli addetti ai lavori di procedere al montaggio e all’allestimento finale con i giusti margini per l’inaugurazione del 22.

Lungo il percorso, ciclisti e pedoni potranno godere di nuove postazioni di sosta e di un arredo moderno, elegante, pensato per resistere all’ambiente marino e per integrarsi nei colori della costa.

Ecco nel dettaglio i nuovi arredi che verranno installati:

8 sedute lunghe della linea “Tree Line” (L=2200) realizzate in impasto di pietre di granito sabbiato, dal design moderno ed essenziale.

realizzate in impasto di pietre di granito sabbiato, dal design moderno ed essenziale. 8 sedute curve della linea “Tree Line” (curva 120°), sempre in pregiato granito sabbiato, ideali per creare aree di sosta armoniose lungo il percorso.

(curva 120°), sempre in pregiato granito sabbiato, ideali per creare aree di sosta armoniose lungo il percorso. 4 sedute curve modello “Lorenz” (curva 120°) in granito sabbiato, impreziosite da una comoda e resistente seduta in legno duro.

(curva 120°) in granito sabbiato, impreziosite da una comoda e resistente seduta in legno duro. 2 sedute lunghe modello “Lorenz” (L=2200) in granito sabbiato con seduta piana interna.

in granito sabbiato con seduta piana interna. 12 panche di design “I-Box” , tra cui 6 modelli (L=1200) realizzati in innovativo materiale HPC (High Performance Concrete) finitura velluto.

, tra cui 6 modelli (L=1200) realizzati in innovativo materiale HPC (High Performance Concrete) finitura velluto. 24 portabiciclette modello “Baum” , realizzati in robusto acciaio inox verniciato con piastra di fissaggio.

, realizzati in robusto acciaio inox verniciato con piastra di fissaggio. 3 eleganti portabiciclette modello “Spyra CL” , che combinano l’acciaio inox verniciato a basamenti in granito.

, che combinano l’acciaio inox verniciato a basamenti in granito. È inoltre prevista la predisposizione e l’allaccio idrico per l’installazione di fontanelle, fondamentali per dissetare gli sportivi in transito.

L’inaugurazione del 22 giugno non rappresenta solo la fine dei cantieri sull’Incompiuta, ma la vera e propria “ricucitura” di un intero territorio. La ciclovia ininterrotta Andora-Ospedaletti si candida di diritto a diventare una delle piste ciclabili costiere più belle e lunghe d’Europa: un volano incredibile per l’economia locale e un regalo inestimabile per tutti gli amanti delle due ruote e delle passeggiate vista mare.

Il conto alla rovescia è iniziato: la Riviera dei Fiori è pronta a pedalare verso il futuro.