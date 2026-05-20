A partire da domani, giovedì 21 maggio, e fino a venerdì 22 maggio, via Novaro sarà interessata da lavori di riasfaltatura che restituiranno alla strada un manto nuovo e funzionale.

L’intervento giunge a completamento dei lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica. La nuova pavimentazione stradale migliorerà la sicurezza e la scorrevolezza del traffico veicolare, offrendo una migliore fruibilità dell’area a residenti e turisti.

La riasfaltatura di via Novaro rappresenta un ulteriore passo avanti nel progetto di valorizzazione del territorio di Diano Marina, che vede nella Ciclovia Tirrenica un elemento chiave per lo sviluppo del turismo sostenibile e della mobilità dolce. I disagi alla circolazione saranno limitati al minimo indispensabile e si raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di rispettare le indicazioni fornite per garantire la sicurezza di tutti. La conclusione dei lavori è prevista per la serata di venerdì 22 maggio, salvo imprevisti.

Prevista, sempre in via Novaro, la realizzazione di dossi per il controllo della velocità, programmata per la prossima settimana (indicativamente mercoledì, giovedì e venerdì) con mantenimento del transito veicolare a senso alternato.

L’Amministrazione comunale ringrazia i cittadini per la collaborazione e la comprensione durante lo svolgimento delle operazioni.