C’è una magia particolare nell’osservare le pennellate vorticose della Notte Stellata di Vincent Van Gogh. Ma cosa succederebbe se i più piccoli potessero letteralmente “immergersi” in quel cielo dipinto? È questa l’affascinante premessa di “Immersione Notturna”, un laboratorio speciale dedicato ai bambini che unisce la bellezza dell’arte ai benefici dell’espressione emotiva.

Promosso dalla Città di Tortona, in collaborazione con Palazzo Guidobono e la Pinacoteca Civica, l’evento si preannuncia come un’esperienza sensoriale ed educativa unica nel suo genere.

Un viaggio emotivo tra i colori

L’iniziativa non è un semplice laboratorio di pittura, ma un vero e proprio Laboratorio di ArteTerapia immersiva. Curato dalla Dott.ssa Valentina Usala, l’incontro ha l’obiettivo di utilizzare il mezzo artistico per favorire il benessere psicologico ed emotivo dei bambini.

La scelta dell’orario serale non è casuale: spegnere le luci della quotidianità per accendere quelle dell’immaginazione. I partecipanti saranno guidati in un percorso dove l’oscurità della notte diventa una tela bianca, uno spazio sicuro in cui esplorare le proprie emozioni, proprio come suggerisce l’iconico e sognante capolavoro di Van Gogh scelto come immagine simbolo dell’evento.

L’importanza dell’ArteTerapia per i più piccoli

L’ArteTerapia si rivela uno strumento potentissimo nell’infanzia. Spesso i bambini non possiedono ancora il vocabolario adeguato per esprimere ansie, paure o gioie profonde. Attraverso i colori, le forme e il coinvolgimento sensoriale “immersivo”, possono comunicare il loro mondo interiore in modo libero e senza giudizio, trasformando l’esperienza estetica in un momento di crescita e consapevolezza.

Dettagli dell’evento e come partecipare

L’appuntamento è fissato per la serata di Sabato 16 Maggio, in una cornice d’eccezione che valorizza ulteriormente l’iniziativa.

Ecco il riepilogo delle informazioni utili per non perdere questo appuntamento:

Quando: Sabato 16 Maggio, in fascia serale dalle 21.00 alle 23.00 .

Sabato 16 Maggio, in fascia serale dalle . Dove: Pinacoteca Civica, Piazza Arzano – Tortona.

Pinacoteca Civica, Piazza Arzano – Tortona. A chi si rivolge: L’evento è specificamente strutturato per i bambini.

Essendo un laboratorio esperienziale, è caldamente consigliata la prenotazione per garantire a ogni partecipante il giusto spazio e la migliore attenzione.

Per informazioni e prenotazioni: È possibile contattare la Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda” (situata in Via Mirabello, 1 a Tortona):

Telefono: 0131 864 444

0131 864 444 Email: biblioteca@comune.tortona.al.it

Un’occasione imperdibile per regalare ai bambini un sabato sera diverso dal solito, all’insegna della creatività, delle emozioni e della magia dell’arte sotto le stelle.