Si avvia alla conclusione la quarta edizione del ciclo di incontri “I Venerdì della Conoscenza”, l’iniziativa culturale patrocinata da Regione Liguria che ha animato l’inverno e la primavera del Ponente Ligure, promuovendo il dialogo e la riflessione sui grandi temi del nostro tempo. L’ultimo appuntamento, intitolato “La rivoluzione immunologica: dall’uso dell’IA al letto del paziente”, si terrà venerdì 15 maggio, promettendo di esplorare le frontiere più avanzate della medicina e della tecnologia.

L’incontro finale vedrà protagonisti due figure di spicco del panorama scientifico italiano: il Professor Alberto Mantovani, Medico, Professore Emerito presso Humanitas University e Direttore Scientifico dell’IRCCS Istituto Clinico Humanitas, e il Professor Paolo Ferragina, Informatico e Professore all’Università di Pisa e alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. La discussione sarà moderata da Luisa Tondelli, Chimica industriale e ricercatrice del CNR, elemento di spicco del Comitato scientifico di Diano Marina. L’evento si concentrerà sull’analisi della complessità del sistema immunitario e su come l’Intelligenza Artificiale (IA) stia rivoluzionando la Medicina di Precisione, offrendo nuove prospettive per la diagnosi e la cura, pur con i suoi limiti e le sfide ancora da superare.

Il ciclo “I Venerdì della Conoscenza” ha saputo distinguersi per la qualità e il prestigio dei suoi ospiti, che hanno offerto al pubblico spunti di riflessione su svariati ambiti del sapere. Tra le personalità che hanno arricchito le precedenti conferenze, ci sono stati Safiria Leccese (giornalista professionista, notissimo volto Mediaset) e Mario Rasetti, Ingegnere nucleare, matematico e fisico, Professore Emerito del Politecnico di Torino, fondatore della Fondazione ISI, insignito del Premio Maiorana per la fisica teorica e della medaglia Volta per la Scienza, nonché Garante del Sistema Intelligenza Artificiale di Banca Intesa. Ma anche Carlo Casalone, coordinatore della Sezione scientifica della Pontificia Accademia per la Vita e insegnante di Teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana, attualmente Superiore della Provincia d’Italia dei Gesuiti e Virginia Benzi, divulgatrice scientifica, già annoverata tra i 100 under 30 di Forbes Italia e creator per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’importanza strategica di questa iniziativa per la comunità è stata più volte sottolineata dalle autorità locali. Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha dichiarato: “I Venerdì della Conoscenza sono ormai un appuntamento fisso e fondamentale per Diano Marina. Con questo quarto ciclo, ‘Cambiare per innovare e innovare per cambiare’, ribadiamo il nostro impegno a stimolare una riflessione consapevole sui grandi temi del nostro tempo, in particolare per i giovani. La conoscenza è l’unica vera chiave per affrontare l’incertezza e costruire un futuro solido per la nostra comunità”.

Un entusiasmo condiviso dall’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, che ha evidenziato il prestigio e la multidisciplinarietà del programma: “Siamo orgogliosi di aver presentato un programma così ricco e multidisciplinare, che spazia dall’Intelligenza Artificiale all’etica, dal clima alla medicina. Il successo dell’iniziativa dimostra quanto sia sentita l’esigenza di un dialogo di alto livello. I VDC non sono solo un evento culturale, ma un vero e proprio investimento nel capitale umano del nostro territorio, capace di attrarre relatori di fama nazionale e internazionale e di promuovere un arricchente scambio intergenerazionale”.

L’Amministrazione Comunale di Diano Marina invita caldamente la cittadinanza a partecipare a questo ultimo incontro, che rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire tematiche di grande attualità e per celebrare il successo di un’iniziativa che ha saputo coniugare la riflessione scientifica con il coinvolgimento attivo della comunità.