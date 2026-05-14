Quatar Pass nel Derthona Timurass 2026

Domenica 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli enoappassionati: la quattordicesima edizione di “Quatar Pass nel Derthona Timurass”.

Per l’intera giornata, più di cinquanta produttori del tortonese apriranno le porte delle loro aziende. I partecipanti potranno muoversi in totale libertà con i propri mezzi, seguendo gli itinerari proposti, per degustare e scoprire le diverse sfumature di questo vino straordinario direttamente nei luoghi in cui prende vita. L’evento è aperto a tutti ed è un appuntamento di riferimento anche per i tesserati Slowfood, AIS, FISAR e ONAV.

Oltre alle visite nelle singole cantine, la manifestazione prevede l’allestimento di quattro banchi d’assaggio comuni, pensati per offrire la comodità di degustare diverse etichette in cornici d’eccezione:

  • Villa Cerruti ad Avolasca
  • L’Osservatorio a Casasco
  • Pro Loco a Carezzano
  • Cantina Ezio Poggio a Vignole Borbera

Informazioni utili per partecipare: