Quatar Pass nel Derthona Timurass 2026

Domenica 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi dagli enoappassionati: la quattordicesima edizione di “Quatar Pass nel Derthona Timurass”.

Per l’intera giornata, più di cinquanta produttori del tortonese apriranno le porte delle loro aziende. I partecipanti potranno muoversi in totale libertà con i propri mezzi, seguendo gli itinerari proposti, per degustare e scoprire le diverse sfumature di questo vino straordinario direttamente nei luoghi in cui prende vita. L’evento è aperto a tutti ed è un appuntamento di riferimento anche per i tesserati Slowfood, AIS, FISAR e ONAV.

Oltre alle visite nelle singole cantine, la manifestazione prevede l’allestimento di quattro banchi d’assaggio comuni, pensati per offrire la comodità di degustare diverse etichette in cornici d’eccezione:

Villa Cerruti ad Avolasca

ad Avolasca L’Osservatorio a Casasco

a Casasco Pro Loco a Carezzano

a Carezzano Cantina Ezio Poggio a Vignole Borbera

Informazioni utili per partecipare:

Quando: Domenica 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00.

Domenica 17 maggio 2026, a partire dalle ore 10:00. Quota di iscrizione: 30,00 € a persona.

30,00 € a persona. Cosa comprende la quota: Degustazione libera di Derthona Timorasso in tutte le cantine partecipanti e nei banchi comuni, calice ufficiale dell’evento e comoda sacca porta calice.

Degustazione libera di Derthona Timorasso in tutte le cantine partecipanti e nei banchi comuni, calice ufficiale dell’evento e comoda sacca porta calice. Punti di accredito: Fermento Hub – SS 10 per Alessandria, 9, Tortona (AL) Cantina Ezio Poggio – Loc. Colombaie, 1, Vignole Borbera (AL)

