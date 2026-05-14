La tredicesima edizione di Aromatica ha visto il Museo Civico del Lucus Bormani protagonista di un’iniziativa di grande successo, che ha saputo coniugare storia, cultura e valorizzazione del territorio. Lo scorso sabato 9 maggio, nella piazza del Comune di Diano Marina, il Museo ha allestito uno stand tattile e sensoriale, offrendo al pubblico un’immersione nelle abitudini e nelle produzioni di profumi, oli e aromi dell’epoca romana.

L’allestimento, arricchito da dimostrazioni pratiche sulla creazione di profumi antichi, ha catturato l’attenzione di numerosi visitatori. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Federico Lambiti e Lorenzo Ansaldo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riscoprire la vita quotidiana del Golfo Dianese di oltre 2000 anni fa, apprezzando l’ingegno e le tradizioni dei suoi antichi abitanti. L’iniziativa ha riscosso unanime apprezzamento, confermando l’interesse della comunità per il proprio patrimonio storico e culturale.

Nel pomeriggio, il Museo Civico ha animato anche un incontro al Palaromatica, intitolato “Lezioni di profumeria sostenibile dall’Antichità: raccontare e reinventare un profumo perduto”. Questo evento ha messo in luce la fruttuosa collaborazione tra il Museo Civico di Diano Marina, rappresentato dalla direttrice Daniela Gandolfi e Federico Lambiti, e il Polo Tecnologico di Imperia, con il professor Gian Luigi Puleo e i suoi studenti. L’obiettivo principale di questa sinergia è stato la ricreazione di un profumo a base di iris, seguendo fedelmente metodi e ricette tramandate dalle fonti storiche greche e romane, dimostrando come l’antico sapere possa ispirare l’innovazione contemporanea. Gli eventi sono stati organizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e lo staff dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.

L’Amministrazione Comunale di Diano Marina ringrazia il Museo per l’impegno dimostrato in occasione di Aromatica e desidera inoltre esprimere le più sentite congratulazioni a Federico Lambiti per il brillante conseguimento della sua tesi di dottorato. La discussione, avvenuta il 29 aprile, ha coronato un percorso di ricerca condotto in collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Il progetto, intitolato “Lucus Bormani, una mansio romana lungo la via Iulia Augusta. Una rilettura del sito alla luce dei materiali ceramici e della circolazione delle merci”, ha approfondito lo studio delle ceramiche romane rinvenute negli scavi di San Bartolomeo al Mare, offrendo un quadro esaustivo sulla circolazione dei materiali e delle merci nel comprensorio dianese tra l’età augustea e gli inizi del III secolo d.C. I capitoli conclusivi della tesi hanno proposto concrete strategie di valorizzazione del sito archeologico, con l’obiettivo di promuoverne la fruizione culturale e turistica attraverso attività informative, ludiche e didattiche.

Il Sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi ha dichiarato: “Siamo estremamente orgogliosi del successo riscosso dal Museo Civico del Lucus Bormani durante Aromatica. Queste iniziative sono fondamentali per mantenere viva la nostra storia e per offrire ai cittadini e ai turisti un’esperienza culturale unica. La valorizzazione del nostro patrimonio è una priorità e il lavoro svolto dal Museo è un esempio virtuoso di come si possa promuovere la nostra identità”.

L’Assessore alla Cultura, Sabrina Messico, ha aggiunto: “L’impegno del Museo Civico e la collaborazione con il Polo Tecnologico di Imperia dimostrano la vitalità culturale della nostra città. È stato emozionante vedere l’entusiasmo del pubblico nel riscoprire le radici romane del nostro territorio. A Federico Lambiti vanno le nostre più sincere congratulazioni per la sua laurea e per il suo prezioso contributo, sia nella ricerca che nella divulgazione. Il suo lavoro è un investimento per il futuro culturale e turistico del Golfo Dianese”.