Il ruolo dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria come polo universitario di formazione dei professionisti sanitari di domani e punto di riferimento per assistenza, didattica, ricerca e innovazione, sarà al centro dell’incontro che si terrà il 18 maggio, dalle ore 17 alle 19, nel Salone di Rappresentanza.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Rotary Club Alessandria, presieduto da Marco Gabriele Cavriani, insieme ad altri Rotary Club della provincia e di Asti, al Distretto Rotary 2032 e ad altri club di servizio del territorio, tra cui Inner Wheel, Soroptimist e Zonta.

Sarà un momento di confronto e condivisione dedicato alle principali attività cliniche, assistenziali e formative dell’Azienda, con il coinvolgimento dei Direttori dei Dipartimenti e delle Strutture, che illustreranno l’evoluzione dei percorsi assistenziali e didattici e le prospettive di sviluppo nei diversi ambiti specialistici.

Particolare attenzione sarà dedicata al valore della dimensione universitaria dell’AOU AL, che rappresenta oggi un elemento distintivo per il territorio e per l’intero sistema sanitario provinciale. L’integrazione tra Ospedale e Università, avvenuta grazie al coordinamento e alle attività del DAIRI, ha infatti consentito di sviluppare modelli sempre più avanzati di cura, formazione e ricerca, inserendo l’Azienda all’interno di network clinici e scientifici nazionali e internazionali e contribuendo ad attrarre competenze, innovazione e opportunità formative per i giovani che scelgono di intraprendere il percorso medico.

In particolare, dopo i saluti dei rappresentanti dei Club promotori e del Direttore Generale Valter Alpe, interverranno Alessio Pini Prato, Direttore del Dipartimento Pediatrico-Ostetrico e Direttore della Chirurgia Pediatrica; Andrea Barbanera, Direttore del Dipartimento Chirurgico e Direttore della Neurochirurgia, insieme a Ivan Gallesio, Direttore della Radiologia; Andrea Audo, Direttore del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare e Direttore della Cardiochirurgia, con Gioel Gabrio Secco, Responsabile dell’Emodinamica; Marco Ladetto, Direttore dell’Ematologia; Luca Perrero, Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa e Geriatrica e Direttore della Medicina Fisica e Riabilitazione – Neuroriabilitazione e Luigi Castello, Direttore del Dipartimento Internistico e di Emergenza-Urgenza e Accettazione e Direttore della Medicina Interna.

L’appuntamento sarà inoltre un’occasione per evidenziare come la crescita dell’AOU AL quale ospedale universitario produca ricadute concrete non solo per gli studenti e i professionisti sanitari, ma soprattutto per i cittadini, grazie a un’offerta assistenziale sempre più qualificata, multidisciplinare e orientata all’innovazione.