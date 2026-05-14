“Il ritorno dei treni storici sulla Ventimiglia-Breil organizzati da Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani, rappresenta un passo fondamentale per valorizzare una tratta ferroviaria straordinaria sotto il profilo paesaggistico, turistico e culturale – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. La circolazione dei convogli storici durante il periodo estivo è un segnale significativo sul quale Regione Liguria si è impegnata e continuerà a impegnarsi. Parliamo di mezzi di assoluta bellezza che richiameranno appassionati, turisti e viaggiatori offrendo loro la possibilità di attraversare la ferrovia delle Meraviglie a bordo di carrozze storiche, vivendo un’esperienza unica tra Alpi e Mediterraneo”.

FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS hanno presentato la nuova programmazione estiva dei treni storici sulla linea Ventimiglia-Breil-Cuneo-Torino, all’interno degli “Itinerari d’Autore”. Il servizio sarà attivo tutte le domeniche dal 5 luglio al 6 settembre, con alcune corse programmate il sabato nelle giornate del 25 luglio, 8 e 22 agosto. Il collegamento partirà da Torino con fermate intermedie a Cuneo, Limone, Tenda, Breil-sur-Roya, Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

“La recente ratifica da parte dell’Assemblea Nazionale francese della convenzione con l’Italia rappresenta un risultato storico e molto atteso dai territori – prosegue Scajola -. Parliamo di una linea strategica, con un incredibile potenziale turistico e di mobilità transfrontaliera tra Liguria, Piemonte e Francia. La valorizzazione della tratta è al centro del lavoro condiviso tra Regione Liguria e Région Sud, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti e dare sempre più valore internazionale a questa infrastruttura. Una ferrovia già oggi molto apprezzata dall’utenza, come dimostra il successo registrato dai treni storici, e che rappresenta una leva concreta di sviluppo turistico ed economico per tutto il territorio”.