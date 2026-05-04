Sul palco di Aromatica, la materia prima si trasforma in racconto. Le tre giornate della manifestazione offrono un palinsesto di cooking show dal vivo, in cui le erbe aromatiche e le eccellenze del Ponente Ligure smettono di essere contorno per farsi asse portante di ogni creazione. Non semplici dimostrazioni, ma veri dialoghi tra chi produce e chi interpreta il gusto.

Il programma intreccia competenze diverse: la solidità degli chef stellati si alterna all’estro dei volti televisivi, mentre l’esperienza dei maestri dell’entroterra incontra l’energia dei giovani talenti della pasticceria e della mixology. È una staffetta di saperi che mette a confronto generazioni e stili differenti, uniti dal rigore tecnico e dal rispetto per la biodiversità ligure.

Dalle varietà rare di timo all’aglio nero di Vessalico, fino alle erbe spontanee di valle: ogni sessione svela segreti professionali e accostamenti inediti, portando alla luce la versatilità di un patrimonio botanico senza eguali.

Sono ben 18 i cooking show di Aromatica 2026, tutti da vedere:

Venerdì

ore 15 “Farfalle di campo”, cooking show dello chef Ugo Vairo (Il Gallo della Checca, Ranzo)

ore 15.45 “Primavera, pura e cruda”, cooking show dello chef Antonio Di Leo (Ca’ del Profeta, Montaldo Scarampi, At)

ore 16.30 “Fragoline di bosco, crema al cheesecake, fior di latte di capra alle punte di abete, menta e prezzemolo”, cooking show dello chef Antonio Buono (Casa Buono, Ventimiglia)

ore 17.15 “Tartelletta, branzino del Tigullio marinato, prescinsoa, basilico genovese dop e profumo di lime”, cooking show degli chef del Junior Team Unione Regionale Cuochi Liguri, aderente alla Federazione Italiana Cuochi, miglior Brigata dei Campionati Italiani della Cucina 2026

ore 18 “Viaggio in Liguria”, cooking show della pastry chef Alessia Siracusa (Mou, Imperia)

Sabato

ore 10.45 “Lingua, peperone fumé e pesto”, cooking show dello chef Daniel Bonanato (Incontro, Diano Castello)

ore 11.30 “L’’uovo all’occhio di bue”, cooking show dello chef Claudio Aliperti (Vignamare, Andora)

ore 12.15 “Cannolo di mare: un film di seppie farcito di gamberi di Oneglia, ciliegie, avocado e bisque a freddo”, cooking show dello chef Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo) e presentazione della guida Euro-Toques Italia (Trenta Editore)

ore 14.30 ”Asparago viola d’Albenga, uovo e rucola selvatica”, cooking show dello chef Andrea Masala (Timo, Albenga)

ore 16 “Risotto vegetale aromatico”, cooking show della chef itinerante Irene Volpe, finalista Masterchef 10

ore 17.15 “Riso, burro, acciughe e limone”, cooking show dello chef Federico Pinasco (La Locanda del Cavaliere, San Bartolomeo al Mare)

ore 18 “Incontro: ricciola, asparago in tre consistenze e profumi di primavera”, cooking show dello chef Michele Parisi

Domenica

ore 9.30 “Palamita, melone bianco e favette alle aromatiche”, cooking show dello chef Livio Revello con gli studenti dell’ISS Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia

ore 10.15 “Filetto di vitello marinato agli aromi”, asparagi di Albenga e gelato di buratto”, cooking show a quattro mani con gli chef Hellis Delprato (Osteria Paolomaria, Diano San Pietro) e Fausto Scola (Scola, Castelbianco)

ore 12.30 “Cannellone ripieno tra terra e mare”, cooking show dello chef Ivano Ricchebono

ore 15.15 “Le Lazarene di Vendone au tuccu”, cooking show della chef Cinzia Simone (Radici, Villanova d’Albenga)

ore 16 “Ravioli ripieni di astice, burro allo zafferano e polvere di liquirizia”, cooking show dello chef Alessandro Schiavon (Hotel Europa, Sanremo)

ore 16.45 “Il pesce castagna come un coniglio alla Ligure”, cooking show dello chef Andrea Sarri (Sarri, Imperia)

ore 17.30 “Lardo di seppia, aglio nero di Vessalico, ceci ed erbe”, cooking show dello chef Roberto Stella (Savô dell’hotel Windsor, Laigueglia)

Tra performance a quattro mani e presentazioni editoriali, Aromatica mappa l’evoluzione della cucina contemporanea, muovendosi con equilibrio tra la memoria delle radici e le nuove frontiere della sostenibilità gastronomica.

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