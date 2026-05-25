TORTONA — Tutto è pronto al Teatro Civico per un’imperdibile serata all’insegna della cultura, della letteratura e della recitazione internazionale. Venerdì 29 maggio alle ore 21:00, gli studenti del Liceo “G. Peano” di Tortona saliranno sul palcoscenico per presentare l’atteso evento “Teatro in lingua straniera”. Un progetto ambizioso che vedrà i talentuosi ragazzi dell’istituto esibirsi in tre spettacoli recitati interamente in lingua originale: inglese, tedesco e francese.

La serata si aprirà con la grande letteratura britannica e una riadattazione del classico shakespeariano “The Merchant of Venice” (Il mercante di Venezia). Un cast ricco darà vita all’intricata trama: Paola Riberio Zaramella interpreterà Antonio, Sara Minini vestirà i panni di Solarino e Jessica, mentre Lavinia Pittacolo sarà Solanio e il Duca. Spazio poi a Saniko Balilai (Bassanio), Emmalin Firpo (Gratiano) e Camilla Bianchi (nei due ruoli di Lorenzo e del Messaggero). A completare il nutrito gruppo ci saranno Shagun Saini nel ruolo dell’iconico Shylock, Ala Ben Romdhane (Portia), Silvia Alfieri (Nerissa) e Adem Ben Romdhane nella doppia veste del Principe del Marocco e di Lancillotto.

A seguire, un cambio di atmosfere e di sonorità con l’esibizione in lingua tedesca dal titolo “Reisen, Reisen! – Viaggiare, viaggiare”. Protagoniste di questa performance saranno le giovani Emily Lapata, Elena Rivabella e Cecilia Suigo, che porteranno in scena i loro personaggi omonimi (Emily, Elena e Cecilia) alla scoperta del fascino del viaggio.

Infine, la lingua francese animerà la brillante pièce “Hotel La bonne humeur”. Tra i corridoi e le stanze di questo vivace albergo si avvicenderanno dinamici personaggi: Alessia Buciuta (Agente/Amante), Emily Lapata (che torna in scena nel ruolo di Receptionist e figlia di Mme Lepoux), Margherita Van Delft (Stagista/Cliente) e Laura Gaina (nei panni di Mlle Rabat-Joie e di Mme Lepoux).

L’evento, realizzato con la collaborazione della compagnia teatrale Coltelleria Einstein, rappresenta non solo una bellissima prova attoriale, ma anche un momento di grande crescita espressiva e linguistica per gli studenti tortonesi.

L’ingresso alla serata è completamente gratuito. I posti sono prenotabili direttamente online sul sito eventbrite.com, oppure scansionando il QR code presente sulla locandina ufficiale. Un’occasione speciale per la cittadinanza per sostenere i giovani talenti del territorio e godersi una serata di teatro dal respiro europeo.