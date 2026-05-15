DIANO MARINA, 15 Maggio 2026 – Un nastro tricolore che si srotola lungo l’azzurro del mare ligure, unendo comunità, paesaggi e visioni future. Oggi il Golfo Dianese ha vissuto una giornata storica con l’inaugurazione ufficiale del suo tratto della Ciclovia Tirrenica ‘Riviera dei Fiori’. Sette chilometri di percorso ciclopedonale che collegano senza soluzione di continuità Diano Marina, San Bartolomeo al Mare e Cervo fino ad Andora.

Sotto un sole splendente, la cerimonia ha visto una partecipazione corale di cittadini, turisti e autorità. Non si è trattato di un semplice taglio del nastro, ma di tre momenti simbolici coordinati che hanno sancito la nascita di un “gioiello” infrastrutturale da oltre 9 milioni di euro.

Presente all’evento, fra gli altri, anche il Prefetto di Imperia Gaolo Giaccari che ha defiinito il Golfo Dianese tra le zone più belle della provincia di Imperia

Le voci dei protagonisti:

Giacomo Raul Giampedrone (Assessore Regionale): Ha definito l’opera “strategica per tutta la Liguria”, sottolineando come restituisca al territorio uno spazio straordinario per la mobilità sostenibile.

Ha definito l’opera “strategica per tutta la Liguria”, sottolineando come restituisca al territorio uno spazio straordinario per la mobilità sostenibile. Marco Scajola (Assessore Urbanistica): Ha ricordato il lungo lavoro iniziato nel 2016 con Ferrovie, celebrando oggi la realizzazione di un sogno per il territorio.

Ha ricordato il lungo lavoro iniziato nel 2016 con Ferrovie, celebrando oggi la realizzazione di un sogno per il territorio. Cristiano Za Garibaldi (Sindaco di Diano Marina): Ha lanciato la sfida per il futuro prossimo: “Il prossimo obiettivo è l’apertura dell’Incompiuta entro fine giugno, per unire questo tratto ai 24 km esistenti fino a Ospedaletti”.

Ha lanciato la sfida per il futuro prossimo: “Il prossimo obiettivo è l’apertura dell’Incompiuta entro fine giugno, per unire questo tratto ai 24 km esistenti fino a Ospedaletti”. Lina Cha (Sindaca di Cervo): Ha posto l’accento sulla crescita dei servizi e sul potenziamento dei sottoservizi (rete idrica e fognaria) realizzati contestualmente alla pista.

Ha posto l’accento sulla crescita dei servizi e sul potenziamento dei sottoservizi (rete idrica e fognaria) realizzati contestualmente alla pista. Filippo Scola (Sindaco di San Bartolomeo al Mare): Ha ringraziato per il lavoro di squadra tra enti, fondamentale per valorizzare lo sviluppo turistico.

La giornata, animata da Gianni Rossi, ha segnato il passaggio della Riviera verso un modello di turismo “lento” e sostenibile, trasformando la vecchia ferrovia in un moderno corridoio verde affacciato sul mare.

Alla fine tutti hanno salutato mostrando la maglietta dedicata alla pista ciclabile sulla quale è già stato scritto un libro che si intitola appunto “La Pista Ciclabile Riviera dei Fiori” disponibile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli e tutti gli stores.