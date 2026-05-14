Il 17 maggio 2026 il Teatro Civico di Tortona torna a farsi tempio dell’armonia in occasione della seconda edizione del Galà della Danza, un evento speciale dedicato alla celebrazione della Giornata Internazionale della Danza. La manifestazione si pone l’obiettivo di valorizzare il grande fermento creativo e il duro lavoro delle scuole del territorio, ricordando come l’espressione corporea sia uno dei linguaggi più potenti per unire le persone e rafforzare il senso di comunità.

L’edizione di quest’anno, curata dalla direttrice artistica Anastasia Sacalianu, vanta un programma di altissimo profilo. Accanto agli ospiti internazionali Anastasia Preotu e Eduard Chimac, che porteranno sul palco il talento della scuola rumena, vedremo esibirsi un’importante rappresentanza delle realtà coreutiche locali e dei comuni limitrofi: da Tortona scenderanno in pista Danzarte, MovEvolution e Arcadanza, affiancate da ShowLab (Novi Ligure), Formazione Arte Danza (Rivanazzano Terme), Peter Larsen (Alessandria) e L’Equipe (Voghera). Una serata magica in cui la passione dei giovani talenti incontrerà l’esperienza dei professionisti, regalando al pubblico tortonese un mosaico di emozioni in movimento.

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