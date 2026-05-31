Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, la città termale compie un suggestivo salto indietro nel tempo di oltre duemila anni. Un ricco programma trasformerà il centro storico in un palcoscenico a cielo aperto con rievocazioni, visite guidate gratuite, laboratori per famiglie e la spettacolare Cena Antica Roma.

Acqui Terme si prepara a riabbracciare le proprie gloriose radici. Dal 5 al 7 giugno 2026, l’antica “Aquae Statiellae” tornerà a vivere i fasti e la magnificenza dell’Impero con l’attesa manifestazione “Acqui Terme Romana”. Saranno tre giorni intensi in cui cultura, spettacolo, meraviglia e tradizioni si fonderanno per regalare a cittadini e turisti un vero e proprio viaggio immersivo in oltre duemila anni di storia.

Il ricchissimo cartellone prenderà il via ufficialmente venerdì 5 giugno con una serata di grande fascino nel centro città. A partire dalle ore 17:00, le vie e le piazze si animeranno con la “Cena Antica Roma” e il Corteo Imperiale. Si tratterà di un’esperienza multisensoriale unica, dove i piatti ispirati alle antiche ricette dell’epoca incontreranno le eccellenze enogastronomiche del territorio, il tutto accompagnato da uno spettacolo di rievocazione itinerante.

L’epicentro delle solenni celebrazioni d’apertura sarà Piazza Bollente, che farà da scenografia a due momenti clou della serata di venerdì: alle ore 18:00 andrà in scena la Cerimonia di Apertura, mentre alle ore 22:00 si terrà la suggestiva Cerimonia Notturna. Ad accompagnare questi emozionanti istanti sarà la speciale colonna sonora curata appositamente dal gruppo Ludi Scaenici.

Il fine settimana proseguirà all’insegna della scoperta e del coinvolgimento per tutte le età. Sabato 6 e domenica 7 giugno l’intera città si confermerà un grande palcoscenico a cielo aperto, offrendo una serie di attività, laboratori tematici e performance di gruppi di rievocazione storica pensati per le famiglie. Per l’occasione, saranno organizzate visite guidate gratuite alla scoperta dei Tesori di Acqui Terme (per le quali i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione anticipata).

Il divertimento raggiungerà poi il suo apice nella serata di sabato, quando gli spazi cittadini accoglieranno i “Bacchanalia”: una vera e propria Notte Bianca che promette di animare la città con musica, animazione e spettacolo.

Per scoprire il programma completo della manifestazione e per tutte le informazioni e prenotazioni (completamente gratuite), l’organizzazione invita a visitare il portale web ufficiale www.acquitermeromana.it o a contattare i numeri di telefono 0144 322142 e 334 1028294.