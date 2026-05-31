La centralissima Via Emilia si anima con due imperdibili serate dedicate ai libri e all’approfondimento tematico. Giovedì 4 e mercoledì 10 giugno, la città accoglierà saggisti di caratura nazionale grazie all’imprescindibile contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Il salotto culturale cittadino è pronto ad accogliere una nuova rassegna di grande spessore, pensata per arricchire le serate estive dei tortonesi all’insegna della lettura e del dibattito. La suggestiva Libreria Namastè Book & Coffee, situata nel cuore del centro storico in Via Emilia 168, farà da splendida cornice a un nuovo ciclo di “Incontri con gli autori”.

L’iniziativa, che porta in città presentazioni letterarie di alto profilo, è resa possibile grazie al prezioso e determinante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona, ente da sempre in prima linea nel promuovere, sostenere e valorizzare lo sviluppo socio-culturale del nostro territorio.

Il calendario degli appuntamenti prevede due serate consecutive di sicuro interesse per la cittadinanza:

Giovedì 4 giugno 2026: Il primo incontro, con inizio fissato per le ore 21:00 , vedrà come ospite l’autrice Caterina Caparello . Durante la serata verrà presentato al pubblico il suo libro intitolato “Le 21 Madri Costituenti” (edito nel 2025 per i tipi di Le Lucerne, Milano), un’opera fondamentale per riscoprire il ruolo cruciale delle donne nella stesura della nostra Carta Costituzionale.

Il primo incontro, con inizio fissato per le , vedrà come ospite l’autrice . Durante la serata verrà presentato al pubblico il suo libro intitolato “Le 21 Madri Costituenti” (edito nel 2025 per i tipi di Le Lucerne, Milano), un’opera fondamentale per riscoprire il ruolo cruciale delle donne nella stesura della nostra Carta Costituzionale. Mercoledì 10 giugno 2026: Il secondo appuntamento in cartellone, sempre con inizio alle ore 21:00, avrà come protagonista lo scrittore Manolo Farci. Al centro del dibattito ci sarà il suo recente saggio “Quel che resta degli uomini. Sulla mascolinità” (pubblicato nel 2025 dalla casa editrice Nottetempo, Milano), un testo che invita a un’attenta riflessione sulle dinamiche sociali e sull’evoluzione della figura maschile nella società contemporanea.

Ad arricchire ulteriormente il valore di entrambe le serate culturali, e a fare gli onori di casa stimolando il dialogo con gli autori e con il pubblico presente alla Libreria Namastè, ci sarà l’introduzione a cura di Matteo Canevari.