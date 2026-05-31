Un fine settimana all’insegna della partecipazione e dell’impegno civile per l’assessore regionale Marco Scajola, protagonista di un duplice appuntamento in Riviera. Al Casinò di Sanremo un evento per dire “basta” alla violenza sulle donne, mentre al Cavour di Imperia il teatro si è messo al servizio della Croce Bianca per l’acquisto della nuova sede sociale.

Il volontariato e la solidarietà si confermano pilastri imprescindibili per le comunità del ponente ligure. Lo ha ribadito con forza l’assessore regionale Marco Scajola, che nelle scorse ore ha voluto far sentire la vicinanza concreta delle istituzioni partecipando a due importanti iniziative benefiche organizzate sul territorio, tra Sanremo e Imperia.

Il primo appuntamento ha avuto come suggestiva cornice il Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Qui, l’assessore Scajola ha preso parte a “MusichiAmo 2026”, un intenso spettacolo musicale a scopo benefico promosso dalla Sezione A.N.F.I. della Città dei Fiori in stretta sinergia con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia. L’iniziativa ha acceso i riflettori su una delle piaghe più drammatiche della società contemporanea, portando in scena il forte messaggio “Basta violenza sulle donne”. L’evento si è rivelato un momento fondamentale per sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare la partecipazione attiva della comunità a tutela delle vittime.

Successivamente, l’impegno istituzionale e solidale si è spostato a Imperia, all’interno dello storico Teatro Cavour, per una serata all’insegna del buonumore e della beneficenza. L’assessore ha portato i propri saluti istituzionali in occasione della messa in scena di “Maneggi per maritare una figlia”, la celeberrima e amatissima commedia di Gilberto Govi. A calcare il palcoscenico è stato il noto attore e comico Max Cavallari, diretto dalla sapiente regia di Elio Berti, con la preziosa collaborazione della compagnia teatrale “Setteasettembre”.

Oltre al grande valore culturale e di intrattenimento, l’evento imperiese ha perseguito un obiettivo di vitale importanza per il tessuto sociale cittadino. La serata è stata infatti fortemente voluta e promossa dalla Croce Bianca di Imperia, guidata dal presidente Roberto Trincheri. L’intero ricavato dello spettacolo sarà devoluto a una causa nobilissima: finanziare l’acquisto della nuova sede sociale dell’associazione, garantendo così una “casa” sicura ed efficiente ai militi che ogni giorno operano per la salute e la sicurezza pubblica.

«Due appuntamenti importanti che testimoniano ancora una volta la grande sensibilità del nostro territorio verso il volontariato, la solidarietà e il sostegno alle realtà che operano quotidianamente al servizio delle persone», ha commentato a margine l’assessore regionale Marco Scajola.

«Manifestazioni come queste – ha proseguito l’assessore – riescono a unire momenti culturali e sociali a messaggi di grande valore civile, coinvolgendo cittadini, associazioni e volontari in iniziative concrete a favore della comunità. Associazioni, organizzatori e volontari rappresentano una risorsa fondamentale per il nostro territorio, capaci di costruire occasioni di partecipazione, vicinanza e attenzione verso chi ha più bisogno».