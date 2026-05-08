La notte del 7 maggio u.s., i Carabinieri della Stazione di Santo Stefano al Mare (IM), con la stretta e

preziosa collaborazione degli agenti del Commissariato di Polizia di Sanremo, hanno tratto in

arresto tre cittadini di nazionalità albanese, rispettivamente di 20, 31 e 51 anni. I tre sono stati colti

in flagranza di reato mentre si erano indebitamente introdotti in una proprietà privata in via Argine

Sinistro, a Taggia.

L’allarme è scattato intorno all’una di notte, a seguito di una segnalazione di sospetti fasci luminosi

all’interno di alcuni fondi agricoli della zona. La pattuglia dell’Arma è arrivata sul posto in

brevissimo tempo, venendo raggiunta poco dopo da una Volante della Polizia di Stato. I malviventi,

accortisi dell’arrivo degli uomini in divisa, hanno interrotto il tentativo di effrazione di un’abitazione

e tentato di sottrarsi alla cattura nascondendosi nella fitta vegetazione dell’area. Tuttavia la rapida

e sinergica manovra attuata dagli operatori non ha lasciato loro scampo; individuato il loro

nascondiglio e preclusagli ogni possibile via d’uscita, venivano prontamente bloccati, in totale

sicurezza. I soggetti si presentavano perfettamente attrezzati ed organizzati; indossavano infatti

berretti, mascherine e foulard per travisare il volto, oltre a calzature idonee a muoversi anche su

terreni irregolari e scoscesi; inoltre, nelle immediate vicinanze del luogo in cui i tre sono stati fermati,

militari ed agenti hanno rinvenuto tre zaini, occultati nella boscaglia e contenenti un vero e proprio

equipaggiamento da scasso, comprensivo di scalpelli, tronchesine, torce e guanti in lattice.

Gli interessati, espletate le formalità di rito, sono stati quindi tratti in arresto e condotti presso le

camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri e del Commissariato di Sanremo; la mattina

successiva sono stati tradotti presso il Tribunale di Imperia ove il Giudice ne ha convalidato l’arresto

e disposto l’applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Imperia;

agli stessi è stato inoltre notificato il foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Imperia

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