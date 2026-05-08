Anche quest’anno il prestigioso Concorso Aromaticocktail organizzato da AIBES (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori), che rappresenta il principale punto di riferimento nazionale per i professionisti del bar e il bartending, ha riscosso un notevolissimo successo, di partecipazione e di creatività.

Sono state presentate preparazioni in base alle aromatiche.

Al primo posto si è classificata Donatella Uslenghi (Hotel Eden Park Diano Marina), con il cocktail Coeur de glace. Al secondo posto Lorenzo Verdecchia (Windsor Hotel di Laigueglia) con il cocktail GingerTimo. Al terzo posto a pari merito Marco Liuzzi (Zefiro American Bar di Laigueglia) con il coktail I Sapori della Mia Terra, a pari merito con Matteo Stafforini (Hotel Ligure di Alassio) con il cocktail West Side.

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