Bellissima prima giornata di Aromatica, affluenza di pubblico notevole sin dalle prime ore del mattino, confermata nel pomeriggio. Per domani è atteso il pubblico delle grandi occasioni.

Il programma di sabato:

PALCO

ore 9 Premiazione concorso ricette degli studenti dell’Istituto Comprensivo Dianese e cooking show “Mediterranean fusion pocket con duqqa crunch potatoes” degli studenti dell’Iis Alberghiero Ruffini-Aicardi

ore 10.15 “La prima serra multipiano adattiva di Space V per coltivare nello spazio”, intervento dell’astronauta Franco Malerba

ore 10.45 “Lingua, peperone fumé e pesto”, cooking show dello chef Daniel Bonanato (Incontro, Diano Castello)

ore 11.30 “L’’uovo all’occhio di bue”, cooking show dello chef Claudio Aliperti (Vignamare, Andora)

ore 12.15 “Cannolo di mare: un film di seppie farcito di gamberi di Oneglia, ciliegie, avocado e bisque a freddo”, cooking show dello chef Jacopo Chieppa (Equilibrio, Dolcedo) e presentazione della guida Euro-Toques Italia (Trenta Editore)

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ore 14.30 ”Asparago viola d’Albenga, uovo e rucola selvatica”, cooking show dello chef Andrea Masala (Timo, Albenga)

ore 15.15 Premiazione concorsi Confcommercio Golfo Dianese e dimostrazione del cocktail vincitore

ore 16 “Risotto vegetale aromatico”, cooking show della chef itinerante Irene Volpe, finalista di Masterchef 10

ore 17.15 “Riso, burro, acciughe e limone”, cooking show dello chef Federico Pinasco (La Locanda del Cavaliere, San Bartolomeo al Mare)

ore 18 “Incontro: ricciola, asparago in tre consistenze e profumi di primavera”, cooking show dello chef Michele Parisi

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ore 21 serata musicale con il cantautore Paolo Martini e la sua band

PALAROMATICA

ore 9.45 “Dalla cucina alla salute: come costruire pasti equilibrati per energia, forma fisica e longevità”, conferenza a cura della nutrizionista Maria Luisa Re, in collaborazione con la palestra Dinamica

ore 10.30 “La prevenzione: un aroma che salva la vita”, a cura del senologo Claudio Battaglia (Lilt, sezione provinciale di Imperia e Sanremo)

ore 11.30 “La Dolce Vita” (Multiverso), presentazione del libro di Lorenzo Cresci, con la partecipazione dell’editore Mario Cucci, con la collaborazione di Podere Donzella e Pasticceria Elena

ore 12.15 Approfondimento sul riconoscimento Igp ottenuto dalla Oliva Taggiasca Ligure, in collaborazione con Frantoio Venturino

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ore 15 “Frozen Be!Gin, quando l’aperitivo cambia forma”, degustazione del primo gin ai fiori di begonia e del sorbetto alla begonia, a cura di Tastee.it e Perlecò

ore 15.45 “Lezioni di profumeria sostenibile dall’antichità: raccontare e reinventare un profumo perduto”, conferenza a cura di Daniela Gandolfi e Federico Lambiti del Marm e di Gian Luigi Puleo del Polo Tecnologico

ore 16.30 Anteprima 33° Premio Vermentino, degustazione di vini tipici del territorio, con la partecipazione del Comune di Diano Castello

ore 17.30 “La regola del silenzio” (Bompiani), presentazione del libro di Oscar Farinetti

Aromatica 2026 coinvolge l’intero Golfo Dianese: oltre 100 produttori selezionati animano le vie del centro e 31 ristoranti del territorio partecipano attivamente con menù e piatti a tema, alla presenza di più di 55 ospiti d’eccezione tra chef, presentatori televisivi, giornalisti, blogger e imprenditori. Il programma prevede ben 20 cooking show in tre giorni sul palco principale. Tra i protagonisti più attesi spiccano i nomi di chef stellati come Antonio Buono, Jacopo Chieppa, Andrea Sarri e Claudio Aliperti, affiancati da maestri del calibro di Ivano Ricchebono e il forager Alessandro Di Tizio. Non mancano le contaminazioni pop e internazionali: dalla finalista di MasterChef 10 Irene Volpe all’ex calciatore della Nazionale brasiliana Hernanes, oggi produttore vinicolo, accompagnato dallo chef Antonio Di Leo. Per chi cerca l’esclusività, le Cene a 4 mani promettono incontri irripetibili tra chef e ospiti. L’evento si conferma dunque una mappatura completa dell’evoluzione del gusto, sospesa tra le radici della tradizione ligure e l’avanguardia della cucina contemporanea.

PROGRAMMA COMPLETO E AGGIORNATOhttps://aromaticadianese.it/programma/

COME ARRIVAREhttps://aromaticadianese.it/come-arrivare/

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