Serravalle Scrivia – In occasione dell’avvio dei pre-saldi estivi, i Carabinieri hanno predisposto un piano straordinario di controlli nelle principali aree commerciali del territorio.

L’operazione, inserita nel piano prefettizio del controllo del territorio e sviluppata in sinergia tra l’Arma e la Questura di Alessandria, mira a prevenire i reati predatori e a garantire la sicurezza durante lo shopping.

L’attività dei Carabinieri della locale Compagnia ha già condotto, durante le prime verifiche del fine settimana, all’identificazione di oltre 70 persone e al monitoraggio di 40 veicoli nelle zone di maggiore afflusso. Per accrescere la prossimità verso i cittadini e i commercianti, è stata impiegata una Stazione Mobile come punto di contatto e assistenza diretta.

L’attenzione dei Carabinieri si è concentrata prevalentemente lungo le vie del villaggio commerciale, dove la maggiore affluenza di visitatori e il rilevante movimento economico accrescono i rischi di reati predatori e altre attività illecite.

Il presidio proseguirà regolarmente per assicurare il pacifico svolgimento delle attività commerciali per tutto il periodo.